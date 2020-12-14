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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге полицейские изъяли из незаконного оборота более полтонны алкогольных коктейлей

В Петербурге полицейские изъяли из незаконного оборота более полтонны алкогольных коктейлей

0
37
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
ГУ МВД
На рынке во Фрунзенском районе Петербурга обнаружен склад, где хранилась алкогольная продукция

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Фрунзенскому району г. Санкт-Петербурга выявили факт незаконного хранения алкогольной продукции.

В складских помещениях на территории рынка на Софийской улице обнаружено и изъято 1080 единиц продукции, а именно паллетов с банками объёмом по 0,5 литра алкогольных коктейлей известной марки. Общий объем изъятого составил 540 литров. При этом выяснилось, что алкоголь хранился там коммерческой организацией с целью дальнейшей реализации населению, однако никаких разрешительных документов на данную продукцию у фирмы не было. Опрошен представитель коммерческой организации. Устанавливаются каналы поставки продукции, ее подлинность, а также иные подобные факты.

Изъятое направлено на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Фрунзенский район алкоголь
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