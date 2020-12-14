В Петербурге полицейские изъяли из незаконного оборота более полтонны алкогольных коктейлей

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Фрунзенскому району г. Санкт-Петербурга выявили факт незаконного хранения алкогольной продукции.

В складских помещениях на территории рынка на Софийской улице обнаружено и изъято 1080 единиц продукции, а именно паллетов с банками объёмом по 0,5 литра алкогольных коктейлей известной марки. Общий объем изъятого составил 540 литров. При этом выяснилось, что алкоголь хранился там коммерческой организацией с целью дальнейшей реализации населению, однако никаких разрешительных документов на данную продукцию у фирмы не было. Опрошен представитель коммерческой организации. Устанавливаются каналы поставки продукции, ее подлинность, а также иные подобные факты.

Изъятое направлено на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.