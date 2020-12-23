ЗакС спросил губернатора о будущем Охтинского мыса

Сегодня депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга большинством голосов (45 – «за») поддержали запрос Надежды Тихоновой («Справедливая Россия») и Бориса Вишневского («Яблоко») к губернатору Александру Беглову о развитии Охтинского мыса (http://spb.spravedlivo.ru/0182484.html ).

В письме парламентарии обращают внимание градоначальника на недавние высказывания президента Российской Федерации В.В.Путина, который поддержал идею создания археологического заповедника на всей территории Охтинского мыса с безусловным сохранением всего, что там найдено. В частности, президент пообещал обсудить этот вопрос "с петербургскими руководителями и собственниками земельного участка", отметив, что "одним зданием административным больше, одним меньше, а археологический заповедник– это интересная идея".

Позиция президента не соотносится с ранее озвученными «Газпромом» планами по застройке подавляющей (85%) части территории Охтинского мыса, считают депутаты. «При запланированном строительстве будет гарантированно уничтожена большая часть объектов археологического наследия, расположенных на Охтинском мысу», – подчеркивают авторы обращения.

Ранее парламентарии обращались по этой теме к вице-губернатору Николаю Линченко, однако в ответе чиновника нет информации о возможном выкупе участков, но сообщается, что проект планировки территории менять не планируется.

Надежда Тихонова и Борис Вишневский спрашивают у Александра Беглова: «Не считаете ли вы необходимым дать поручение о выкупе или мене земельных участков и пересмотре проекта планировки территории с включением объекта социальной инфраструктуры – открытого археологического музея на основе ландшафтного парка?».

Комментирует Надежда Тихонова:

⁃ Охтинский мыс стал центром протестного движения 15 лет назад. Горожане вышли на митинги, чтобы отстоять от застройки территорию шведской крепости Ниеншанц. Тогда им это удалось: «Газпром» отказался от идеи строительства небоскреба-кукурузины на Охте. Все это время борьба петербуржцев продолжается. Я считаю, пора поставить в этом точку. И позиция главы государства может наконец сподвигнуть региональные власти проявить политическую волю и принять решение о создании археологического музея.

Справка: Охтинский мыс – выявленный объект культурного наследия "Ниеншанц (Охта 1) Шведская крепость 1611-1703: участки культурного слоя, грунтовый могильник", расположенного на следующей территории: Санкт-Петербург, Красногвардейская пл., д. 2 (между р. Невой и левым берегом устья р. Большая Охта).

Во время археологических раскопок в конце 1990-х-начале 2000-х годов на этом месте были обнаружены крепостные укрепления Ниеншанца, русско-ижорское поселение, деревянная башня-донжон шведской крепости Ландскрона, новгородское поселение и более 40 древних сооружений времен неолитической стоянки.

В 2006 году значительную часть мыса выкупило дочернее предприятие "Газпрома" – ОАО "Газпромнефть" для строительства общественно-делового района "Охта-центр". Сдача небоскрёба высотой 396 метров была намечена на 2012 год. Проект вызвал серьезные нарекания у специалистов и привел к массовым акциям протеста в связи с нарушением небесной линии Санкт-Петербурга. Был отменен на стадии проведения подготовительных работ на местности.