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Питерец.ру » Общество » Беглов возложил цветы к могиле почетного гражданина Санкт‑Петербурга Анатолия Михайловича Гранова

Беглов возложил цветы к могиле почетного гражданина Санкт‑Петербурга Анатолия Михайловича Гранова

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Александр Беглов возложил цветы на могилу Почетного гражданина Санкт‑Петербурга, академика РАН Анатолия Михайловича Гранова

Сегодняшний день ознаменовался скорбным, но в то же время почетным событием для Санкт-Петербурга – днем памяти Анатолия Михайловича Гранова, выдающегося медика, академика РАН и Почетного гражданина города. Его кончина 12 мая 2017 года стала невосполнимой утратой для всей российской и мировой медицинской науки. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов почтил память Анатолия Михайловича, возложив цветы к его могиле на Серафимовском кладбище. Этот жест стал символичным выражением благодарности и признания огромного вклада ученого в развитие медицины.

В своем выступлении Александр Беглов тепло отзывался о Гранове, подчеркивая его исключительный талант и неоценимую роль в становлении современной российской медицины. Двадцать четыре года Анатолий Михайлович возглавлял Российский научный центр радиологии и хирургических технологий, руководя командой и способствуя революционным открытиям и внедрению новейших методов лечения тяжелейших заболеваний. Его имя прочно связано с прорывами в области хирургии, включая первые в Санкт-Петербурге операции по трансплантации печени. Бесчисленные жизни спасены благодаря его профессионализму, умению и самоотверженности. Многие пациенты обязаны ему своим здоровьем и даже жизнью – это настоящее наследие великого доктора.

Губернатор также подчеркнул значительные успехи Санкт-Петербурга в развитии онкологической помощи, отметив рост числа современных онкологических центров и районных центров амбулаторной помощи. Он акцентировал внимание на том, что эти достижения во многом обусловлены усилиями Анатолия Михайловича Гранова, создавшего в городе мощнейшую школу онкологов – легион преданных своему делу специалистов, продолжающих его благородное дело. Эта школа – живое свидетельство его уникального вклада в подготовку будущих поколений медиков.

Присвоение Анатолию Михайловичу Гранову звания «Почётный гражданин Санкт-Петербурга» в 2011 году и присвоение его имени Российскому научному центру радиологии и хирургических технологий в 2017 году – это наглядные доказательства высочайшего уровня признания его заслуг перед городом и страной. Память о нем увековечена не только в сердцах людей, которым он помог, но и в названиях медицинских учреждений, в достижениях его учеников и коллег.

Помимо возложения цветов к могиле Анатолия Михайловича Гранова, Александр Беглов также отдал дань уважения памяти жертв блокады Ленинграда, возложив цветы к памятному Кресту на Серафимовском кладбище. Серафимовское кладбище, место погребения более 100 тысяч ленинградцев, погибших в 1941-1943 годах, служит мощным напоминанием о трагедии блокады и героизме ленинградцев. Это второе по величине место массовых захоронений жертв блокады после Пискаревского мемориального кладбища, место, пронизанное болью и памятью о страшных годах войны. Сочетание этих двух событий – почтения памяти великого медика и памяти жертв войны – подчеркивает важность человеческой жизни и значимость подвигов как на фронте, так и в мирной жизни.

Источник: Администрация Петербурга
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