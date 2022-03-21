Штукатурка вместо сосулек посыпалась в Санкт-Петербурге с приходом тепла

Но не ради тяги к прекрасному, а безопасности для. Все чаще дома с историей трещат по швам, норовя задеть кого-то из прохожих.

Дан старт сезона «фасадопадов», как прозвали случаи обрушения городских стен. Если зимой в Петербурге надо беречься летающих сосулек, в остальные времена года стоит остерегаться старой штукатурки. К счастью, старт сезона в Центральном районе обошелся без жертв. 18 марта, на Разъезжей улице у дома №43/1 оторвался кусок лепнины и рухнул на тротуар. По счастливой случайности внизу не оказалось прохожих, не бегали дети, и даже собаки не ковырялись в газоне. Пострадала только припаркованная рядом машина, но пара царапин – не самая высокая цена, которую город мог заплатить за разваливающуюся стену. В администрации Центрального района заявили, что на месте сразу были выставлены ограждения, а сам фасад проверили на наличие потенциально опасных деталей, которые могут тоже рухнуть вниз.

В конце зимы на набережной Обводного канала произошло куда более масштабное обрушение, когда вниз устремился целый этаж заброшенной фабрики «Красный треугольник». Повезло и в этот раз – упавшая стена не задела проходящую мимо женщину, но снесенное дерево все-таки покалечило несчастную. «Скорая помощь» госпитализировала пострадавшую с ушибами и переломами, ее жизни ничего не угрожает.

То, что рухнувшая часть фасада на Разъезжей улице – только первая ласточка, эксперты не сомневаются. Приход весны в Санкт-Петербурге всегда отмечается обилием падающей штукатурки и архитектурных элементов. Многим зданиям в Петербурге не одна сотня лет, и город по праву называют музеем под открытым небом. Некоторые выглядят на весь свой почтенный возраст и никак не ремонтируются администрацией. За примером далеко ходить не надо, близ набережной Фонтанки затаился Апраксин двор – целый квартал из нескольких десятков зданий, львиная доля которых пребывает в таком плачевном состоянии, что никакой строительной сетки не хватит, чтобы подстраховаться от разрушений. Неудивительно, что периодически здания здесь и по соседству разваливаются на глазах. Когда крыша не выдерживает тяжести снега, и кровля обрушивается внутрь, это уже не тревожный звоночек, а самый настоящий набат. Эксперты признают, что Апраксин двор остро нуждается в реставрации, которую не могут начать уже не первый год, пока здания не похоронили многочисленных посетителей. Самое удивительное, что при этом есть и инвестор, готовый взять на себя многомиллионные издержки, и план реконструкции, который прошел через сито бюрократических процедур. Нет только желания Смольного изменить ситуацию, а потому план обновления «Апрашки» раз за разом оказывается в долгом ящике.

И подобная ситуация распространяется на многие исторические здания в Санкт-Петербурге. Горожане поражаются, как сильно выросло количество зданий, обмотанных строительной сеткой – где-то зеленая страховка натянута только на балконах, местами дом целиком исчезает за этой маскировкой. Конечно, такое решение можно только приветствовать, когда оно является временной мерой, чтобы не допустить трагедии и сберечь жизни прохожих. Но постоянно пребывать в полузабинтованном виде не может ни один музей в мире, поскольку без сохранения исторического наследия такие полумеры, как правило, не приводят ни к чему хорошему. И любое падение лепнины или отколовшейся части фасада может завершиться далеко не так благополучно, как на Разъезжей.



