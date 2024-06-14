В Петербурге официально зарегистрирован рекорд России и Европы по боксу

«Книга рекордов России» и «Книга рекордов Европы» прислала официальное уведомление о том, что самая массовая тренировка по боксу с изучением отдельного элемента «сайд-степ» в России и Европе состоялась. В ней приняли участие 638 детей.

Мастер-класс для воспитанников социальных центров Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также детей, эвакуированных с территории Белгородской области, прошел в рамках фестиваля «ЗАДОБРО», который провели заслуженный тренер России Руслан Дотдаев, титулованные боксеры Всеволод Шумков, Павел Сосулин, Харитон Агрба, Алексей Мазур и Илья Попов, а также другие именитые спортсмены и тренеры Спортивной федерации бокса Санкт-Петербурга. Отметим, что своё внимание мероприятию уделил лично губернатор Санкт-Петербурга Александр Дмитриевич Беглов.

«Радостно, что мы смогли реализовать нашу задумку: провести такую масштабную тренировку и зарегистрировать на ней сразу два рекорда. Для нас важно, чтобы как можно больше людей интересовались боксом, так как массовость занимающихся один из важнейших факторов в развитии любого вида спорта. Отдельно хочу поблагодарить спортсменов и тренеров, которые помогли нам в реализации нашей идеи проведения самой массовой тренировки», — прокомментировал установку рекорда заместитель руководителя Спортивной Федерации бокса Санкт-Петербурга Максим Кувачев.

Стоит отметить, что на данный момент в Санкт-Петербурге более 33 тыс. человек на регулярной основе занимаются боксом, и эта цифра увеличивается с каждым годом.