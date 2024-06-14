ента новостей

13:57
На трассе «Нарва» в ДТП погиб водитель "Лада Приора"
13:50
Жителя города Ломоносов задержали за враждебные публикации в соцсетях
13:25
Молодёжный фестиваль уличных театров “На Карповке”
13:12
В Петербурге официально зарегистрирован рекорд России и Европы по боксу
12:13
Закрывается трамвайное движение по улице Жукова
12:11
В Колпино пьяный мужчина избил водителя «Скорой помощи»
11:25
В Гатчине мужчина поджег входную дверь квартиры сожительницы
11:19
В Петербурге раскрыли убийство пенсионерки, совершенное более 20 лет назад
11:12
В Петербурге поймали рецидивиста грабившего пенсионерок на Петергофском шоссе
10:41
Пенсионер отдал 9 миллионов курьеру
10:26
В Петербурге задержали руфера-экскурсовода за небезопасные услуги
10:09
Pакрывается троллейбусное движение по проспекту Металлистов у Пискаревского проспекта
10:05
Участникам СВО нужна реабилитация
09:24
На проспекте Мориса Тореза 2-летняя девочка выпала из окна
09:18
ИИ поможет учителям с проверкой домашнего задания
01:50
Петербургский гроссмейстер Максим Матлаков победил турецкого шахматиста Мустафу Йылмаза в 8-м туре турнира «UzChess Cup» в Ташкенте
00:45
«Бостон Селтикс» удалось выиграть у «Даллас Маверикс» третий матч финала НБА подряд: Кайри Ирвинг набрал 35 очков
22:28
В Красном Селе после ДТП "Шкоду" выбросило на тротуар
18:42
В Петербурге стартовал финал конкурса лучшего водителя трамвая
15:52
На трассе «Нева» в ДТП пострадал мотоциклист
15:20
Активизировались несовершеннолетние соискатели
15:00
В Ленобласти обсуждались перспективы сотрудничества с делегацией из Узбекистана
14:54
Два туриста исчезли во время путешествия по Греции
14:48
Что с картой болельщика?
14:46
Торжественно-памятное мероприятие «Война на экране»
10:46
У жителя Красносельского района изъяли патроны и взрывчатку
10:40
В Петербурге задержали подозреваемую в обмане пенсионерки с Серебристого бульвара
10:04
В Петергофе иномарка сбила 16-летнего юношу на электросамокате
10:00
В Выборгском районе иномарка сбила 17-летнего юношу на велосипеде
09:30
В центре Петербурга 3-летний ребенок выпал из окна 3-го этажа
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » В Петербурге официально зарегистрирован рекорд России и Европы по боксу

В Петербурге официально зарегистрирован рекорд России и Европы по боксу

0
58
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
В Петербурге официально зарегистрирован рекорд России и Европы по боксу

«Книга рекордов России» и «Книга рекордов Европы» прислала официальное уведомление о том, что самая массовая тренировка по боксу с изучением отдельного элемента «сайд-степ» в России и Европе состоялась. В ней приняли участие 638 детей.

Мастер-класс для воспитанников социальных центров Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также детей, эвакуированных с территории Белгородской области, прошел в рамках фестиваля «ЗАДОБРО», который провели заслуженный тренер России Руслан Дотдаев, титулованные боксеры Всеволод Шумков, Павел Сосулин, Харитон Агрба, Алексей Мазур и Илья Попов, а также другие именитые спортсмены и тренеры Спортивной федерации бокса Санкт-Петербурга. Отметим, что своё внимание мероприятию уделил лично губернатор Санкт-Петербурга Александр Дмитриевич Беглов.

«Радостно, что мы смогли реализовать нашу задумку: провести такую масштабную тренировку и зарегистрировать на ней сразу два рекорда. Для нас важно, чтобы как можно больше людей интересовались боксом, так как массовость занимающихся один из важнейших факторов в развитии любого вида спорта.

Отдельно хочу поблагодарить спортсменов и тренеров, которые помогли нам в реализации нашей идеи проведения самой массовой тренировки», — прокомментировал установку рекорда заместитель руководителя Спортивной Федерации бокса Санкт-Петербурга Максим Кувачев.

Стоит отметить, что на данный момент в Санкт-Петербурге более 33 тыс. человек на регулярной основе занимаются боксом, и эта цифра увеличивается с каждым годом.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

3-09-2021, 14:10
Восемь боксеров из Санкт-Петербурга поборются за финал чемпионата России по боксу 2021
2-03-2021, 00:26
Петербургский боксёр завоевал золотую медаль на международном турнире в Болгарии
27-05-2021, 20:09
СКА и Федерация бокса Санкт-Петербурга посадили деревья в честь дня рождения города
16-11-2020, 13:20
На Чемпионате России по боксу Санкт-Петербург представят 25 спортсменов
23-10-2022, 12:46
Сборная России победила сборную Кубы в матчевой встрече по боксу
30-11-2020, 20:10
Боксер из Петербурга вышел в 1/4 финала чемпионата России по боксу

Происшествия на дорогах

0
40
Сегодня, 13:57
На трассе «Нарва» в ДТП погиб водитель "Лада Приора"
0
125
Вчера, 22:28
В Красном Селе после ДТП "Шкоду" выбросило на тротуар
0
127
Вчера, 15:52
На трассе «Нева» в ДТП пострадал мотоциклист
0
140
Вчера, 10:04
В Петергофе иномарка сбила 16-летнего юношу на электросамокате
Наверх