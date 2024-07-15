Выставка «Брателло»

Музей современного искусства Эрарта представляет выставку Юрия Шерова, в чьих работах жизнь обитателей российской глубинки приобретает поистине брейгелевские масштабы

Сага о неспешной прелести провинциального быта, рассказанная с трогательной ностальгией и юмором

Советское прошлое и современность, мастерски сплетенные в единый мир

Более 30 картин, щедро насыщенных любопытными деталями

Принято считать, что наивным искусством занимаются художники-любители: они рисуют как умеют, а главное — как чувствуют. А вот примитивная живопись — это удел профессионалов: они нарочито упрощают образы и формы в стремлении подражать задушевности народного и детского творчества. В картинах Юрия Шерова нет той псевдодетской наигранности, что обычно выдает профессионалов, которые работают в примитивном направлении. Юрий — дизайнер по специальности. Он, как и хотел, получил «настоящую» профессию, однако его с детства неудержимо тянуло к рисованию, и желание заниматься живописью в конце концов оказалось сильнее. По сдержанности колорита, по грамотности построения композиций, по световоздушной перспективе в работах Шерова заметна рука профессионала.

Художник живет в Малоярославце, в Калужской области. Именно этот старинный городок он с сочувственной наблюдательностью изображает на своих холстах. «Идешь по улице и понимаешь, что не надо ничего сочинять», — отмечает Юрий.

Сам автор верно определяет свой стиль как «социальный наив». Непростую жизнь российской глубинки Шеров превращает в сагу о неспешной прелести провинциальной жизни — таковы законы наивного жанра. И даже ругань в очереди за хлебом в «Знакомый» — магазин, который узнает любой житель Малоярославца, — здесь приобретает поистине брейгелевские масштабы. С Питером Брейгелем Старшим нашего автора роднят гротескные народные сюжеты, а также излюбленный прием построения композиции: за происходящим художник, а вместе с ним и зритель, наблюдает сверху. Такая точка зрения позволяет охватить изображаемые события в полном масштабе, со всеми действующими лицами и деталями.

С трогательной ностальгией и юмором Шеров изображает узнаваемые пятиэтажки, деревянные домики и их обитателей. Его персонажи повсеместны и архетипичны: это выпивающие мужички, скучающие милиционеры, деятельные пенсионеры, дачники, русские красавицы и традиционные для наивного искусства русалки.

Картины Юрия Шерова можно разглядывать долго, с увлечением подмечая детали нравов, быта и провинциальной моды. Каждая работа — это отдельный мир, который художник щедро насыщает пасхалками. Пушкин в футболке с цитатой Евтушенко держит в руках переноску с котом ученым. Уверенно и гордо рассекает район пенсионерка — фанатка брендовой одежды и дорогих сумок. Покосившиеся столбы с оборванными проводами задумчиво ведут к населенному пункту, уже давно оставшемуся без электричества. Весь юмор и вся поэзия — в надписях, татуировках и прочих мелочах.

Выставка Юрия Шерова получила свое название по одноименной серии картин, в которой автор изображает похождения выпивающих друзей. Само слово «брателло» — это шутливое искажение слова «брат», пришедшее в русский язык в 90-х как калька с итальянского fratello.

Юрий Шеров. Брателло

Даты проведения выставки: 19 июля 2024 — 6 октября 2024

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург