В Петербурге открылась историко-документальная выставка «Единообразие и порядок»

В выставочном зале федеральных архивов в Санкт-Петербурге открылась историко-документальная выставка «Единообразие и порядок». Экспозиция посвящена истории Государственного совета и Мариинского дворца. Выставку приурочили к 180-летию окончания строительства Мариинского дворца. С 1884 года дворец стал резиденцией Государственного совета, Государственной канцелярии, Комитета министров и Канцелярии по принятию прошений на высочайшее имя приносимых. 11 февраля 1885 г. состоялось торжественное освящение дворца как центра российской государственности.

Организаторами выставки стали Федеральное архивное агентство и Российский государственный исторический архив совместно с Законодательным Собранием Санкт-Петербурга. Экспонаты были предоставлены Музейно-просветительским центром Мариинского дворца, Государственным Эрмитажем, Русским музеем и рядом федеральных и региональных архивов. В торжественной церемонии открытия выставки приняли участие депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Наталия Астахова, Любовь Егорова, Александр Кущак и Александр Новиков.

Председатель петербургского парламента Александр Бельский поздравил организаторов и гостей выставки и отметил важность мероприятия для города и страны в целом: «Мариинский дворец был символом единства и порядка в Российской империи. Местом, где заседали самые выдающиеся и влиятельные политики страны. Где принимались важнейшие решения внутренней и внешней политики. Госсовет работал в непростые, динамичные времена войны и мира, реформ и обновления. Каждое из его заседаний было событием».

Среди экспонатов выставки – подлинники уникальных документов архивного фонда Российской Федерации: книга присяги членов Государственного совета с 1810 по 1917 год, манифест императора Александра I об учреждении Государственного совета, который он подписал 1 января 1810 года. Текст Манифеста гласил: «К утверждению и распространению единообразия и порядка в государственном управлении признали мы нужным установлению Государственного совета дать образование, свойственное пространству и величию нашей империи». Слова из манифеста послужили названием для выставки. Документы хранятся в специальных несгораемых шкафах при определённой температуре и влажности. Для экспонирования нужно разрешение Росархива. Для выставки «Единообразие и порядок» это разрешение было получено. Вход на выставку свободный. Ознакомиться с экспозицией можно до 27 июня.