Выставка бронзовых ритуальных сосудов Китая откроется в Государственном музее истории религии

21 декабря 2023 года в 16:00 Государственный музей истории религии приглашает посетителей на захватывающую выставку, посвященную значению бронзовых ритуальных сосудов в культуре Китая.

Эта выставка предлагает уникальную возможность ознакомиться с более чем 50 традиционными сосудами, которые играли важную роль в ритуально-обрядовой и творческой жизни Востока.

На выставке будут представлены различные типы китайских, японских и тибетских сосудов, каждый из которых займет почетное место. Посетители смогут увидеть вазы, курильницы и сосуды для жертвенной еды, украшенные гравюрами, акварелями, скульптурными изображениями и амулетами. Эти предметы прекрасно иллюстрируют богатство и разнообразие культурного наследия Востока. Среди самых ярких экспонатов на выставке будет представлена курильница в виде Лудуня, мифического существа, объединяющего черты разных животных. Этот удивительный предмет был изготовлен в Китае в XVII веке.

Также будет представлена курильница в стиле мастера Ши Соу, созданная также в XVII веке. Эти произведения искусства впечатляют своей утонченностью и мастерством. Одним из наиболее ценных экспонатов на выставке будет акварель с изображением алтаря предков семьи Чжао. Это произведение искусства было взято из коллекции академика В. М. Алексеева и долгое время находилось на реставрации. Теперь оно будет доступно для публики, чтобы каждый мог насладиться его красотой и исторической ценностью. Эта акварель была создана в Китае в начале XX века.

История бронзовых ритуальных сосудов в Китае уходит корнями в древние времена. Согласно преданию, легендарный правитель Юй, спаситель Китая от Великого Потопа, изготовил девять бронзовых треножников, на каждом из которых была изображена отдельная провинция Китая. Эти сосуды имели огромное значение и служили императорскими регалиями. Один из наиболее значимых сосудов был большой сосуд дин, известный также как "монументальное четвероногое животное". Он считался символом власти и божественной силы государя еще в древнейшую эпоху правления династии Шан (1640–1046 гг. до н.э.). Именно в это время в Китае появилась технология изготовления бронзы. Бронзовые сосуды использовались исключительно для ритуальных жертвоприношений, каждый из них имел свою уникальную форму и размер. Сосуд дин, например, был предназначен для церемоний кормления мясом усопших членов императорской семьи. Одной из интересных особенностей бронзовых сосудов было появление на них древнейших надписей цзиньвэнь. Это был первый шаг в развитии письменности в Китае. Кроме того, сосуды из прочной бронзы использовались для фиксации законов, последней воли и наследственных прав. Они стали важным источником информации о прошлом и помогли сохранить историческое наследие Китая.

Выставка в Государственном музее истории религии станет уникальным событием для всех любителей искусства и истории. Она позволит окунуться в удивительный мир древней китайской культуры и оценить великолепие бронзовых ритуальных сосудов, которые играли важную роль в ритуалах и обрядах Востока. Не упустите возможность посетить эту выставку и узнать больше о богатстве культурного наследия Китая.

Выставка продлится до 13 февраля 2024 года.