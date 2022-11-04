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Питерец.ру » Культура » Выставка «Маленькая девочка и кот Том»

Выставка «Маленькая девочка и кот Том»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Эрарта
Музей современного искусства Эрарта представляет выставку Андрея Прохорова

Музей современного искусства Эрарта представляет выставку Андрея Прохорова — трогательную историю взросления маленькой девочки и ее кота

  • Фотоидиллия, созданная в традициях домашних театральных постановок

  • Автор легендарного снимка кота в очках, добравшегося даже до Таймс-сквер

  • Более 20 черно-белых кадров, не лишенных иронии

По убеждению фотографа Андрея Прохорова (Andy Prokh), существуют снимки, которые живут собственной жизнью. Всем знаком образ озорного ученого с высунутым языком и задумчивый взгляд партизана-революционера по прозвищу Че. Схожая популярность настигла и кота в очках. Вы можете встретить его на футболках, кружках или магнитиках. А однажды его невозмутимая морда засияла на самой бойкой в мире площади — Таймс-сквер. До этой бешеной популярности фотограф создавал уютную домашнюю историю маленькой девочки и ее кота. Давно пора поведать ее миру.

Легендарный кадр родился случайно. Прохоров работал над портретной серией, вдохновленной конвертами виниловых пластинок. Он планировал сделать портрет длинноволосого подростка в образе дедушки металла и бескомпромиссного пожирателя летучих мышей Оззи Осборна (отсюда и оригинальное название работы — Mind Games of Ozzy). Но под рукой оказался кот. И даже не кот, а кошка по имени Луша. Высокомерная морда кошки британской породы стала новым символом «крутости»: этот портрет идеально созвучен словечку cool — так в поп-культуре принято обозначать состояние холодной отрешенности, присущее селебрети и киногероям. Прохоров буквально проснулся знаменитым. Первыми откликнулись форумы, а позже морда кота стала символом крупнейшего джазового фестиваля в Нью-Йорке и даже мелькала в одном из последних концертных шоу Принса, где в очках Луши переливались призмы и радуги с обложки альбома „The Dark Side of the Moon“ Pink Floyd. Фотографу удалось создать образ, который безошибочно считывался как рок-н-ролльный.

Несколько иначе Луша выглядит в серии «Маленькая девочка и кот Том». Здесь перед нами разворачивается умилительная идиллия, созданная в традициях домашних театральных постановок. Для сентиментальной и даже приторной темы «ребенок и кот» Прохоров отказался от цвета и обратился к иронии. Образ кота Тома не имеет ничего общего со звероподобными спутниками диснеевских принцесс, выступающими в роли наставников. Кот Том — это калька с Tomcat, что можно перевести как «котяра» или «кот разбойничьего вида». То есть речь в этой серии идет о совместном взрослении и становлении человека.

В семье живут ребенок и кот. Они не ровесники, но им одинаково интересно постигать культуру — открывать для себя рисование красками, шахматные задачи и созерцать звезды. Разумеется, это сказочная история. Она не отвечает передовым идеям зооэтики, согласно которым человек не вправе проецировать на животное свои жалкие представления о мире, а домашние питомцы должны выйти из-под гнета унизительной и потребительской любви своих хозяев и начать жить по-настоящему. На протяжении столетий развивается тема укрощения животного человеком, где лев или конь являют собой стихийную, неуправляемую силу природы, нечто вроде подсознания. Дисциплина, физические упражнения, книжная мудрость и внутренняя работа над собой — те добродетели, которые позволяют одержать верх в этом внутреннем конфликте. Эпоха Просвещения воспевала победу разума в изображениях льва, уныло грызущего кольцо. Но куда забавнее наблюдать за приключениями двух товарищей, чей путь полон ошибок, опасностей и игривого соперничества. Фотосерия «Маленькая девочка и кот Том» — это своеобразный роман-воспитание нашего времени. Речь идет и о воспитании надменного котяры, и о воспитании чувства прекрасного у ребенка.

Андрей Прохоров
Маленькая девочка и кот Том
16 ноября 2022 — 12 февраля 2023

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

Источник: Эрарта
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