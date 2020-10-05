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Питерец.ру » Культура » Коронавирус культуре не страшен: музеи переориентируются на внутренний туризм

Коронавирус культуре не страшен: музеи переориентируются на внутренний туризм

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Опубликовал: Vera_Bu
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Фото:
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Коронавирус внес существенные коррективы в туристическую и музейную индустрию Северной столицы. Однако культурная жизнь, несмотря ни на что, продолжает

Об этом в своем большом интервью рассказал руководитель Музея истории Петербурга Александр Колякин.
Глава Петропавловки рассказал, что весь музейный комплекс не принимал гостей более 4 месяцев. Но, невзирая на карантинные меры, крепость активно участвовала в городской жизни - 9 мая здесь состоялся артиллерийский салют, а в День рождения города и 12 июня в День России из крепости транслировались городские праздничные концерты. Не была нарушена и традиция ежедневного полуденного выстрела, он привычно прозвучал с Нарышкина бастиона. Также музей провел символичную акцию, предоставив почетное право произвести залп главным врачам нескольких больниц, перепрофилированных под ковид-больных.
Отвечая на вопрос о снижении турпотока и о том, как это влияет на работу музейного комплекса, Александр Колякин отметил, что «большую часть высокого туристического сезона, который обычно начинается в мае, мы пропустили. Музей потерял огромное количество посетителей, порядка 700-800 тысяч человек». Также, по его словам, это показало необходимость в более продуктивной работе с отечественными туристами, а главное – с местными жителями. Впрочем, с последней задачей музей успешно справился, так как «на петербуржцев рассчитаны циклы лекционных и экскурсионно-просветительских программ, специальные программы для детей и подростков. Мы постоянно ищем новые формы взаимодействия с нашими посетителями», - акцентировал он.

Коронавирус культуре не страшен: музеи переориентируются на внутренний туризм

Зашел разговор и о градозащитной среде и набирающей темпы тенденции открывать на месте памятников архитектуры новые музеи. Глава рассказал, что на баланс музея было принято многострадальное Конюшенное ведомство. Сейчас совместно с профильным комитетом по культуре разработана единая концепция музеефикации комплекса, с размещением в его залах городских исторических выставок. «Существует еще несколько концепций приспособления здания, разработанных потенциальными инвесторами. На данный момент ни одна из них не утверждена. Решение по этому вопросу, как и по вопросу источника финансирования реставрационных работ, должно принять Правительство Петербурга», - уточнил Александр Колякин.
Осложняется ситуация тем, что памятник петровского времени требует серьезной и дорогостоящей реставрации. На сегодняшний день выполнены только противоаварийные работы, чтобы приостановить разрушение здания. При этом стоимость проекта, способного вернуть ведомство к жизни, даже не обрисовывается.
Напомним читателям, что до этого в Петербурге велись активные разговоры о том, чтобы территория комплекса стала городским общественным пространством с музеем, коворкингами, кафе и магазинами. За восстановление Конюшенного прошлым летом боролись пять проектов: за двумя из них стоял город, три других хотели реализовать бизнесмены. При этом частные инвесторы готовы были вложить миллионы рублей, однако городские власти спустили эту тему на тормозах, не предложив адекватных условий концессионного взаимодействия. Впрочем, при передаче Конюшенного ведомства музею истории города, вопрос вернулся на круги своя - поиск надежных инвесторов остается наиболее актуальным для возрождения здания.

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