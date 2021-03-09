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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти военные кинологи ЗВО приступили ко второму этапу профессионального конкурса «Верный друг»

В Ленобласти военные кинологи ЗВО приступили ко второму этапу профессионального конкурса «Верный друг»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗВО
В Ленобласти военные кинологи ЗВО приступили ко второму этапу профессионального конкурса «Верный друг»

Кинологи соединений и воинских частей общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, совместно с четвероногими напарниками  приступили к проведению второго этапа конкурса профессионального мастерства «Верный друг», входящего в программу АрМИ-2021.

В ходе состязаний  военнослужащие продемонстрирую навыки в  прохождении специальной полосы препятствий на время, стрельбе из мелкокалиберной винтовки из положении стоя, задержании, конвоировании,  досмотре и защите от нападения условных нарушителей. 

В соревнованиях принимает участие более 20 кинологов и служебных собак воинских частей армии.

По итогам второго этапа конкурса  будут отобраны лучшие специалисты-кинологи, которые представят объединение на всеармейском этапе конкурса.

«Верный друг» - конкурс профессионального мастерства военных кинологов, включающий в себя индивидуальную гонку и эстафету «Дог-биатлон», этап «Защитная служба», состязание «Меткий стрелок». 

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