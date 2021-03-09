В Ленобласти военные кинологи ЗВО приступили ко второму этапу профессионального конкурса «Верный друг»

Кинологи соединений и воинских частей общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, совместно с четвероногими напарниками приступили к проведению второго этапа конкурса профессионального мастерства «Верный друг», входящего в программу АрМИ-2021.

В ходе состязаний военнослужащие продемонстрирую навыки в прохождении специальной полосы препятствий на время, стрельбе из мелкокалиберной винтовки из положении стоя, задержании, конвоировании, досмотре и защите от нападения условных нарушителей.

В соревнованиях принимает участие более 20 кинологов и служебных собак воинских частей армии.

По итогам второго этапа конкурса будут отобраны лучшие специалисты-кинологи, которые представят объединение на всеармейском этапе конкурса.

«Верный друг» - конкурс профессионального мастерства военных кинологов, включающий в себя индивидуальную гонку и эстафету «Дог-биатлон», этап «Защитная служба», состязание «Меткий стрелок».