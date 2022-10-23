Что нужно знать о лечении периостита и пульпита в стоматологической клинике?

Периостит челюсти представляет собой воспаление надкостницы. Болезнь сопровождается сильной зубной болью, а также другими проблемами, среди которых высокая температура, вялость, усталость и другие симптомы, наблюдаемые при общей интоксикации. Лечение периостита происходит в профессиональной клинике стоматологии, например вот здесь, и заключается во вскрытии гнойного абсцесса, вымывании его содержимого, а при необходимости, и в дренаже для окончательного очищения очага инфекции.

Лечение периостита

В курс лечения обязательно входят антибактериальные и противовоспалительные, рассасывающие местные препараты, при необходимости назначается прием антибиотиков. Повышает эффективность лечения, способствует снятию отека и рассасыванию уплотнений, позволяет поддерживать стерильность раны лазерная терапия, которая показывает очень хорошие результаты не только при периостите, но и других серьезных воспалительных заболеваниях полости рта.

В случае, если воспаление надкостницы является осложнением других заболеваний, важно устранить первопричину этого воспаления, чтобы избежать рецидивов. Так, если периостит был вызван пульпитом или сильным разрушением зуба и его корней, разумным решением станет его удаление с последующим протезированием мостом, а затем и лазерная имплантация, которую также предлагают профессиональные стоматологические клиники.

Лечение пульпита

Что касается пульпита, то он представляет собой воспалительный процесс, во время которого страдают мягкие ткани зуба. Проблема возникает из-за попадания в ротовую полость патогенов, находящихся в кариесе.

Лечение пульпита в хронической форме зависит от типа этого заболевания (фиброзный, гангренозный, гипертрофический), хотя основной методикой также является экстирпация пульпы. Свои особенности имеет и лечение пульпита у детей в связи тем, что зубы еще находятся в стадии формирования. Кроме этого, симптомы пульпита у детей имеют разные клинические проявления – в некоторых случаях боль может быть слабо выражена и даже полностью отсутствовать. Это осложняет своевременное диагностирование пульпита, так как нередко к врачу обращаются уже на стадии хронического пульпита. Хроническое воспаление пульпы у детей может протекать и в закрытой полости, поэтому выявить пульпит можно только методом рентгеновского исследования. Если это запущенное воспаление в молочном зубе, то проще будет удалить зуб, чем лечить пульпит.