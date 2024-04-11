Правила монтажа дымохода в частном доме

Монтаж дымохода проводится в строгом соответствии с законами, ППБ, нормами СНиП:

Для каждого источника тепла планируют отдельный дымоходный канал.

По высоте дымоход должен быть не менее 5 м – при такой длине формируется достаточная тяга. Если конструкцию собирают из сэндвич-труб, то точно рассчитывают количество элементов.

Конструкцию дымохода располагают вертикально. Для обеспечения ППБ, удобного обслуживания и чистки допускается формирование не более 2-х поворотов. Длина изогнутого отрезка – до 1 м.

Установку начинают от отопительного прибора, снизу вверх. Диаметр дымоходного канала рассчитывают с учетом мощности прибора, размеров патрубка. Для герметичности используют переходник. Размеры сечений дымоходов регламентирует ГОСТ 9817-95 (не менее 8 см2 на каждый киловатт мощности печного прибора).

При прохождении дымохода через стены и межэтажные перекрытия монтируют двухконтурные трубы. Места стыков располагают вне перекрытий, герметизируют.

Узлы проходов тщательно защищают с помощью негорючих материалов, герметиков и изоляторов.

При установке сэндвич-конструкций используют стяжные, настенные хомуты (через каждые 2 м), тройники крепят на опорные кронштейны.

Максимально допустимая температура нагрева каналом строительных конструкций из горючих материалов составляет +50°C.

Деревянные поверхности в зоне труб дымохода обрабатывают качественными антипиренами. Если расстояние до стены не превышает 500 мм, последние защищают с помощью огнестойких облицовочных материалов (керамики, кирпича, камня и пр.).

Если вентиляционные трубы располагают рядом с дымоходными, высота всех элементов должна быть одинаковой.

Высота дымоходных труб – не менее 500 мм над плоской крышей. Относительно конька или парапета – не менее 500 мм при расположении на расстоянии 1,5 м от них, не ниже их уровня при выводе трубы на удалении 1,5-3 м. Если расстояние от дымохода превышает 3 м, ориентируются на линию, проведенную под углом 10° к горизонту вниз от конька.

Трубы, возвышающиеся над крышей более чем на 1 м, укрепляют специальными растяжками.

Чтобы проживание в доме оставалось безопасным и удобным, за дымоходом необходимо следить –проводить осмотры, профилактику, чистку. Частота проведения мероприятий зависит от вида и режима использования приборов, особенностей канала, варьируется от 1 раза в месяц до 2-3 раз в год.