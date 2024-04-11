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Питерец.ру » Статьи » Строительство и ремонт » Ремонтные работы, услуги » Правила монтажа дымохода в частном доме

Правила монтажа дымохода в частном доме

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
дымоход-мастер.рф
В процессе работы отопительных систем образуются продукты сгорания. Ошибки при монтаже печей, каминов, вентиляции и дымоходов в частных домах могут стать причиной пожаров и опасных ситуаций.

Монтаж дымохода проводится в строгом соответствии с законами, ППБ, нормами СНиП:

  • Для каждого источника тепла планируют отдельный дымоходный канал.
  • По высоте дымоход должен быть не менее 5 м – при такой длине формируется достаточная тяга. Если конструкцию собирают из сэндвич-труб, то точно рассчитывают количество элементов.
  • Конструкцию дымохода располагают вертикально. Для обеспечения ППБ, удобного обслуживания и чистки допускается формирование не более 2-х поворотов. Длина изогнутого отрезка – до 1 м.
  • Установку начинают от отопительного прибора, снизу вверх. Диаметр дымоходного канала рассчитывают с учетом мощности прибора, размеров патрубка. Для герметичности используют переходник. Размеры сечений дымоходов регламентирует ГОСТ 9817-95 (не менее 8 см2 на каждый киловатт мощности печного прибора).
  • При прохождении дымохода через стены и межэтажные перекрытия монтируют двухконтурные трубы. Места стыков располагают вне перекрытий, герметизируют.
  • Узлы проходов тщательно защищают с помощью негорючих материалов, герметиков и изоляторов.
  • При установке сэндвич-конструкций используют стяжные, настенные хомуты (через каждые 2 м), тройники крепят на опорные кронштейны.
  • Максимально допустимая температура нагрева каналом строительных конструкций из горючих материалов составляет +50°C.
  • Деревянные поверхности в зоне труб дымохода обрабатывают качественными антипиренами. Если расстояние до стены не превышает 500 мм, последние защищают с помощью огнестойких облицовочных материалов (керамики, кирпича, камня и пр.).
  • Если вентиляционные трубы располагают рядом с дымоходными, высота всех элементов должна быть одинаковой.
  • Высота дымоходных труб – не менее 500 мм над плоской крышей. Относительно конька или парапета – не менее 500 мм при расположении на расстоянии 1,5 м от них, не ниже их уровня при выводе трубы на удалении 1,5-3 м. Если расстояние от дымохода превышает 3 м, ориентируются на линию, проведенную под углом 10° к горизонту вниз от конька.
  • Трубы, возвышающиеся над крышей более чем на 1 м, укрепляют специальными растяжками.

Чтобы проживание в доме оставалось безопасным и удобным, за дымоходом необходимо следить –проводить осмотры, профилактику, чистку. Частота проведения мероприятий зависит от вида и режима использования приборов, особенностей канала, варьируется от 1 раза в месяц до 2-3 раз в год.

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