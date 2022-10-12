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Питерец.ру » Статьи » Доски садху для йоги

Доски садху для йоги

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
садху.рф
Доски ручной работы с гвоздями – их называют досками садху.

Доски ручной работы с гвоздями – их называют досками садху. Доски, предназначенные для тех, кто знает и практикует медитацию садху или заинтересован в том, чтобы начать этот тип практики. Представленные здесь доски Садху были изготовлены из экологически чистой специальной фанеры, гвоздей.

На что обратить внимание

Размер доски составляет 19 см х 36 см в длину, с гвоздями, расположенными в ромбовидной геометрии. В доступных моделях используют расстояние 10 или 12 миллиметров между каждым гвоздем: так что доски найдут применение как для начинающих/средних, так и для опытных пользователей. На одной доске 1040 гвоздей (модель 10 мм). Кроме того, поверхность их вершин немного разнообразна сохраняя естественную неровность. Преимущества стояния на доске с гвоздями:

  • способствует вашему здоровью и укрепляет иммунитет, воздействуя на рефлекторные точки стопы или руки,
  • стимулирует и уравновешивает общее состояние внутренних органов и всего тела
  • снимает стресс, усталость, психоэмоциональные расстройства,
  • восстанавливает силы после тренировки (дает значительный расслабляющий и рефлексогенный эффект), применяется также в отдельных школах боевых искусств-тренирует волю, умение управлять своими чувствами и эмоциями,
  • очищает ум (развитие концентрации и отключение от внешних болевых факторов),

Лучше всего тренироваться с кем-то, кто поможет вам встать и сохранить равновесие, держа вас за руки или опираясь на них. Вы также можете использовать стул или поддерживать что-то устойчивое. Постепенно увеличивайте контакт стопы с поверхностью ног, равномерно распределяя силу давления. Отбросьте негативные мысли и постарайтесь расслабиться. В процессе можно выполнять упражнения на растяжку.

Как ухаживать за досками?

Протрите пыль снаружи влажной тканью, а внутри, между гвоздями, обычной длинной щеткой со средней жесткой щетиной. Обязательно дезинфицируйте с помощью соответствующих средств (на основе спирта или жидкостей). Доска садху для йоги – ваш билет к познанию себя. Если вы решили заняться йогой, то этот тренажер вам обязательно потребуется. 

Для изготовления досок садху используется древесина, которая в естественном состоянии имеет более толстые слои. Это доски, которые изготавливаются из дерева и обрабатываются особым образом. Они не должны быть слишком большими, но и не слишком маленькими. Обычно их высота около 40 см.

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