Красивый бизнес: своя студия дизайна интерьеров

По мере роста благосостояния россиян все больше людей ощущают потребность в более эстетичном обустройстве своих домов и квартир, чем это можно сделать своими силами. Услугами студий дизайна интерьеров пользуются как владельцы роскошных коттеджей, так и собственники небольших городских квартир. Кроме того к профессионалам часто обращаются корпоративные клиенты, которым нужно правильно обустроить офис, ресторан или салон красоты.

Учитывая, что стоимость «входного билета» на этот рынок достаточно низкая, многим начинающим предпринимателям определенно стоит рассмотреть возможность открытия подобного бизнеса.

Чтобы не стать очередной студией-однодневкой, лучше сразу вот тут business-asset.com купить готовый бизнес или франшизу, получив, таким образом, штат опытных специалистов, а также определенную репутацию на рынке. Не секрет, что большинство клиентов предпочитают обращаться именно к старым и более авторитетным фирмам, даже если стоимость их услуг выше, чем у молодых конкурентов. Кроме того покупка готового бизнеса позволяет получать прибыль с первых дней владения бизнесом, тогда как организация студии дизайна с нуля потребует некоторого времени прежде, чем бизнес пересечет точку безубыточности.

Многие студии дизайна интерьеров открываются как дочернее предприятие при каком-нибудь смежном бизнесе. Например, студия может открыться при крупном мебельном магазине, или фирме, которая торгует отделочными материалами. Такой симбиоз довольно хорошо себя показывает, так что если в вашем городе найдется подобный игрок на смежном сегменте рынка, не имеющий собственной студии, возможно, стоит наладить с ним партнерские отношения.

Специализации в дизайнерском бизнесе не бывает, все студии стараются работать со всеми клиентами, которых только удалось заполучить – и с частными лицами, и с корпоративными заказчиками. Единственная особенность в том, что некоторые студии изначально работают только с дорогими заказами выше определенной ценовой категории – так называемый VIP-сегмент. Кстати, новичкам лучше сюда не соваться, потому что заказчики здесь весьма требовательные и даже малейший недочет может обернуться большими репутационными потерями, что весьма чревато для молодого бизнеса.

Даже на начальном этапе существования студии понадобится хотя бы небольшой офис, который мог играть роль наглядной презентации возможностей ваших специалистов. Офис следует открывать в центральной части города, где вас легко смогут найти клиенты из любого района. Молодая студия вполне может обойтись арендованным помещением площадью в 20-30 квадратных метров. Этого «клочка» офисного пространства вполне достаточно, чтобы разместить 2-3 сотрудников, в том числе директора.

Поскольку, приходя к вам в офис, клиенты будут обращать внимание на интерьер, чтобы понять, способны ли вы украсить хотя бы собственное помещение, первым проектом для вас должно быть именно обустройство своего офиса. Помещение должно быть в идеальном состоянии, а в дизайне интерьера нужно продемонстрировать максимум мастерства, на которое способны ваши сотрудники.

В остальном же оснащение студии мало чем отличается от любого другого офиса: мебель, оргтехника, средства связи. Что касается компьютеров, то они должны быть достаточно мощными, чтобы свободно работать со специальным программным обеспечением, которое используют при разработке дизайна ваши специалисты.

Как уже говорилось выше, начинающая студия вполне способна существовать в формате «два дизайнера + директор». Если владелец бизнеса хорошо разбирается в дизайне интерьеров, он сам может выполнять функции директора, если же таких навыков у него нет, лучше искать наемного управляющего с необходимой квалификацией. В этом случае, конечно, рентабельность бизнеса заметно снизится в первые месяцы работы, однако позднее, когда маховик заказов раскрутится и фирма сможет нанимать дополнительных дизайнеров, затраты на наемного менеджера перестанут играть большую роль в общем потоке издержек.

Поиск заказчиков, пожалуй, самая сложная часть организации бизнеса на этапе его становления. Пока студия не обладает определенной положительной репутацией, мало кто захочет воспользоваться ее услугами. Ну, а пока нет заказчиков, нет и возможностей создать себе хорошую репутацию. Впрочем, этот замкнутый круг все же реально разорвать. Первых клиентов можно найти среди знакомых и друзей, или на городском форуме. Не следует пренебрегать и рекламой. Правда, объявления в традиционных СМИ мало что дадут, эффективнее себя показывает целевая реклама: разнесите рекламные буклеты по почтовым ящикам жилых домов, раздайте во всех близлежащих офисах. Очень важным элементом в маркетинговой стратегии станет создание собственного сайта, поскольку люди, впервые услышавшие о вашей студии, непременно попытаются найти ваш сайт. Позаботьтесь о том, чтобы им было, что посмотреть.