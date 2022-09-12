ООО «Транснефть – Балтика» активно помогает музею Ладожской флотилии

ООО «Транснефть – Балтика» оказало благотворительную помощь Музею Краснознаменной Ладожской флотилии и Северо-Западного речного пароходства. Музей работает на базе школы Рахьинского центра образования в деревне Ваганово Всеволожского района Ленинградской области.

Благодаря поддержке учреждение смогло закупить интерактивное оборудование для своей экспозиции. Школа закупила 2 интерактивных стола, дополняющих традиционные экспонаты музея современными мультимедийными технологиями. Столы представляют из себя сенсорные панели с интуитивно понятным интерфейсом, позволяющие посетителям музея получать в доступной форме аудиовизуальную и текстовую информацию, в том числе, используя тематический игровой контент.

«Благодаря сотрудничеству с ООО «Транснефть – Балтика» ранее мы смогли приобрести оборудование для оцифровки многочисленных фотографий, документов, переписки «Красных следопытов» с родственниками погибших бойцов. Сформировался обширный цифровой архив. Новые интерактивные столы позволят получать доступ к нему как в самом музее, так и через сеть Интернет. Кроме того, на них можно будет демонстрировать другой медиаконтент по нашей тематике», – рассказала руководитель музея Елена Пономаренко.

Также благодаря помощи предприятия музей осуществил ремонт витрин для хранения и демонстрации экспонатов.

Сотрудничество ООО «Транснефть – Балтика» с Рахьинским центром не ограничивается оказанием благотворительной помощи. Волонтеры компании совместно с учениками проводят мероприятия по благоустройству памятников Великой Отечественной войны, расположенных во Всеволожском районе.

Справочно:

Музей Краснознаменной Ладожской флотилии и Северо-Западного речного пароходства был создан по инициативе учеников Вагановской школы (сейчас входит в Рахьинский центр образования) – «Красных следопытов» в 1960-х годах. Важная часть его экспозиции посвящена «Артерии жизни» – уникальному подводному нефтепродуктопроводу, через который в блокадный Ленинград поступало необходимое топливо. Музей хранит память и о создателях этого трубопровода: первой женщине-водолазе Нине Васильевне Соколовой, которая была одной из инициаторов проекта, и о его главном инженере Давиде Яковлевиче Шинберге.