ООО «Транснефть – Балтика» активно помогает музею Ладожской флотилии

ента новостей

22:05
СКА пропустил уже на 29-й секунде, но смог крупно победить «Северсталь»
20:04
В Петербурге пройдет серия образовательных программ для некоммерческого сектора
20:01
Петербург представит многообразие национальных кухонь
18:50
В Ленобласти тракторист при уборке картофельного поля подорвался на снаряде времен ВОВ
18:41
Петербургский исполком Народного фронта возглавила Екатерина Машкова
18:37
Выставка «Дом Бога» откроется в Доме национальностей
18:32
Комиссия поддержала кандидатуры депутатов в состав Городской конкурсной комиссии по благоустройству
18:27
В Петербурге открылось инновационное креативное пространство СПбГУ «Менделеев»
18:25
Окружение Беглова обсуждает грядущую отставку губернатора – Незыгарь
15:38
В Петербурге на развязке КАД с Приморским шоссе полностью перекроют разворотную петлю
14:35
Александр Бельский принял участие в праздничных мероприятиях в честь Дня перенесения мощей Александра Невского
14:27
В Петербурге росгвардейцы обеспечили безопасность во время проведения крестного хода в честь дня перенесения мощей Александра Невского
14:17
Крестный ход в честь Александра Невского прошел в Петербурге
14:02
Мощное землетрясение магнитудой 7,6 сотрясло Папуа-Новую Гвинею
14:00
Албания обвинила Иран во второй кибератаке с июля
13:33
Полиция устанавливает детали смертельного ДТП на КАД
12:50
Депутаты предлагают создать систему поддержки молодых ученых Петербурга
11:10
Выставка «Наши»
11:07
В Петербурге дорожный конфликт закончился стрельбой из травмата
11:00
Ладожский мост разведут для прохода вниз по реке барже – буксирного состава «Рейдовый-210» + «ПСКР» + «Шлюзовой-48»
10:56
В Петербурге задержали семейную пару, «зарабатывавшую» на жизнь продажей наркотиков
10:47
Экономика России сильна
10:16
В Петербурге пенсионер «инвестировал» аферистам 9 миллионов рублей
10:10
Будет ли матч в Петербурге
09:48
В Петербурге грузовик насмерть сбил велосипедиста - доставщика еды
09:45
Самая холодная декада
09:24
Пострадавшему петербуржцу оказали доврачебную помощь военнослужащие Северо-Западного округа Росгвардии
09:16
В Петербурге состоялся «Фестиваль особенностей национальных кухонь»
00:03
«Зенит» одержал рекордную победу со счётом 8:0, хет-трик сделал Вендел
17:58
В Ленобласти опрокинулся грузовик. Пострадал пассажир грузовика
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » ООО «Транснефть – Балтика» активно помогает музею Ладожской флотилии

ООО «Транснефть – Балтика» активно помогает музею Ладожской флотилии

0
1
Опубликовал: Питерец
0
Фото:
Яндекс
ООО «Транснефть – Балтика» активно помогает музею Ладожской флотилии

ООО «Транснефть – Балтика» оказало благотворительную помощь Музею Краснознаменной Ладожской флотилии и Северо-Западного речного пароходства. Музей работает на базе школы Рахьинского центра образования в деревне Ваганово Всеволожского района Ленинградской области.

Благодаря поддержке учреждение смогло закупить интерактивное оборудование для своей экспозиции. Школа закупила 2 интерактивных стола, дополняющих традиционные экспонаты музея современными мультимедийными технологиями. Столы представляют из себя сенсорные панели с интуитивно понятным интерфейсом, позволяющие посетителям музея получать в доступной форме аудиовизуальную и текстовую информацию, в том числе, используя тематический игровой контент.

«Благодаря сотрудничеству с ООО «Транснефть – Балтика» ранее мы смогли приобрести оборудование для оцифровки многочисленных фотографий, документов, переписки «Красных следопытов» с родственниками погибших бойцов. Сформировался обширный цифровой архив. Новые интерактивные столы позволят получать доступ к нему как в самом музее, так и через сеть Интернет. Кроме того, на них можно будет демонстрировать другой медиаконтент по нашей тематике», – рассказала руководитель музея Елена Пономаренко.

Также благодаря помощи предприятия музей осуществил ремонт витрин для хранения и демонстрации экспонатов.

Сотрудничество ООО «Транснефть – Балтика» с Рахьинским центром не ограничивается оказанием благотворительной помощи. Волонтеры компании совместно с учениками проводят мероприятия по благоустройству памятников Великой Отечественной войны, расположенных во Всеволожском районе.

Справочно:

Музей Краснознаменной Ладожской флотилии и Северо-Западного речного пароходства был создан по инициативе учеников Вагановской школы (сейчас входит в Рахьинский центр образования) – «Красных следопытов» в 1960-х годах. Важная часть его экспозиции посвящена «Артерии жизни» – уникальному подводному нефтепродуктопроводу, через который в блокадный Ленинград поступало необходимое топливо. Музей хранит память и о создателях этого трубопровода: первой женщине-водолазе Нине Васильевне Соколовой, которая была одной из инициаторов проекта, и о его главном инженере Давиде Яковлевиче Шинберге.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

10-03-2022, 17:03
ООО «Транснефть – Балтика» помогло провести первенство СЗФО России по боксу среди юниоров
2-02-2022, 11:08
ООО «Транснефть – Балтика» провело эффективные мероприятия по охране окружающей среды
27-08-2022, 13:21
Плановые учения ООО «Транснефть – Балтика» подтвердили требуемый уровень готовности персонала Ленинградского РНУ к ЧС
25-01-2022, 10:29
Представлены результаты реализации программы энергосбережения в 2021 году ООО «Транснефть – Балтика»
18-07-2022, 19:28
Всестороннюю оценку состояния трубопроводов выполнило на основании диагностики ООО "Транснефть - Балтика"
27-07-2022, 13:07
Почти 25 тыс. экологических исследований проведено на производственных объектах ООО «Транснефть – Балтика»

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
85
Сегодня, 09:48
В Петербурге грузовик насмерть сбил велосипедиста - доставщика еды
0
94
Вчера, 11:44
В ДТП в Ленобласти пострадал подросток на мотоцикле
0
99
Вчера, 11:36
В ДТП в Ленобласти погиб пожилой петербуржец на мопеде
0
159
10-09-2022, 15:25
В Ленобласти иномарка вылетела в кювет. Водитель погиб
Наверх