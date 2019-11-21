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Питерец.ру » Происшествия » В центре Петербурга троллейбус сбил девушку

В центре Петербурга троллейбус сбил девушку

0
63
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
vk.com
Троллейбус задавил 18-летнюю девушку на Загородном проспекте

Накануне вечером, около 19:00 у дома 47б по Загородному проспекту троллейбус под управлением 35-летнего водителя, двигаясь от Введенского канала к Можайской улице, в зоне регулируемого пешеходного перехода, при проезде перекрестка Загородного проспекта и Рузовской улицы на разрешающий сигнал светофора, совершил наезд на переходившую проезжую часть справа налево по ходу движения троллейбуса 18-летнюю девушку.
В результате петербурженка с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом мозга тяжелой степени, закрытой травмой груди и живота, в крайне тяжелом состоянии была госпитализирована в Мариинскую больницу. Увы, врачам не удалось ее спасти.

Источник: Конкретно.ru
Все по теме: Адмиралтейский район ДТП общественный транспорт троллейбус
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