В центре Петербурга троллейбус сбил девушку

Накануне вечером, около 19:00 у дома 47б по Загородному проспекту троллейбус под управлением 35-летнего водителя, двигаясь от Введенского канала к Можайской улице, в зоне регулируемого пешеходного перехода, при проезде перекрестка Загородного проспекта и Рузовской улицы на разрешающий сигнал светофора, совершил наезд на переходившую проезжую часть справа налево по ходу движения троллейбуса 18-летнюю девушку.

В результате петербурженка с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом мозга тяжелой степени, закрытой травмой груди и живота, в крайне тяжелом состоянии была госпитализирована в Мариинскую больницу. Увы, врачам не удалось ее спасти.