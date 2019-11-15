В Петербурге гражданка Китая погибла при падении из окна

Накануне днем, около12:30 у дома 19 по улице Карташихина был обнаружен труп 20-летней иностранки с характерными травмами падения с высоты. Девушка упала из окна лестничной площадки на 7-м этаже девятиэтажного здания. Погибшая проживала на Гаванской улице, прибыла в Россию 15 мая 2019 года с целью учебы

Труп направлен в морг для уточнения причины смерти. Видеонаблюдение в парадной, в доме и прилегающей территории отсутствует.

На месте происшествия нашли пустую бутылку из-под абхазского вина.