Накануне днем, около12:30 у дома 19 по улице Карташихина был обнаружен труп 20-летней иностранки с характерными травмами падения с высоты. Девушка упала из окна лестничной площадки на 7-м этаже девятиэтажного здания. Погибшая проживала на Гаванской улице, прибыла в Россию 15 мая 2019 года с целью учебы
Труп направлен в морг для уточнения причины смерти. Видеонаблюдение в парадной, в доме и прилегающей территории отсутствует.
На месте происшествия нашли пустую бутылку из-под абхазского вина.
В Петербурге гражданка Китая погибла при падении из окна
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Опубликовал: Fedorov
Фото:
vk.com
Гражданка Китая погибла при падении с 20-метровой высоты на Васильевском острове.
Накануне днем, около12:30 у дома 19 по улице Карташихина был обнаружен труп 20-летней иностранки с характерными травмами падения с высоты. Девушка упала из окна лестничной площадки на 7-м этаже девятиэтажного здания. Погибшая проживала на Гаванской улице, прибыла в Россию 15 мая 2019 года с целью учебы
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