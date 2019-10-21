В Ленобласти задержан виновник смертельного ДТП

Минувшим воскресеньем на 82 километре автодороги «Лодейное поле - Тихвин - Будогощь» ВАЗ-21213 совершил съезд в правый кювет с последующим наездом на дерево.

В результате ДТП 55-летний пассажир от телесных повреждений скончался на месте происшествия. Выяснилось, что в момент аварии в машине находилось три человека, двое из которых, включая водителя, после аварии скрылись.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий водитель задержан, им оказался 42-летний житель Тихвина. В настоящее время проверяется, был ли мужчина трезв в момент аварии.

В него отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.