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» » В Ленобласти задержан виновник смертельного ДТП

В Ленобласти задержан виновник смертельного ДТП

0
62
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
© CC0
В отношении водителя отечественного автомобиля, попавшего в ДТП со смертельным исходом, возбуждено уголовное дело.

Минувшим воскресеньем на 82 километре автодороги «Лодейное поле - Тихвин - Будогощь» ВАЗ-21213 совершил съезд в правый кювет с последующим наездом на дерево.

В результате ДТП 55-летний пассажир от телесных повреждений скончался на месте происшествия. Выяснилось, что в момент аварии в машине находилось три человека, двое из которых, включая водителя, после аварии скрылись.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий водитель задержан, им оказался 42-летний житель Тихвина. В настоящее время проверяется, был ли мужчина трезв в момент аварии.

В него отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ. 

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Тихвинский район ДТП
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