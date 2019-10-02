В Пушкине задержан мужчина совершивший за одну ночь грабеж и разбой

Ночью минувшего вторника к полицейским города Пушкин поступило заявление о грабеже в оружейном магазине. Директор магазина пояснил, что около 5 часов вечера накануне неизвестный в его присутствии забрал с прилавка пневматический пистолет и с места происшествия скрылся.

Примерно в это же время к полицейским обратился представитель продуктового магазина того же города и сообщил о разбойном нападении. По его словам, около часа ночи неизвестный злоумышленник, угрожая 25-летнему продавцу предметом, похожим на пистолет, похитил выручку из кассы (4 тысячи рублей) и скрылся.

При этом оба заявителя описывали схожие приметы нападавших.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по горячим следам задержали 30-летнего неработающего местного жителя, который изобличен в совершении указанных преступлений. Подозреваемый ранее судим за аналогичные преступления. Похищенное изъято.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж) и части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.