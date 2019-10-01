В Кировском районе двое мигрантов изнасиловали молодую девушку

Утром минувшего понедельника 25-летняя жительница Володарского пожаловалась полиции на малознакомых «Диму» и «Колю». Молодые люди около 5 часов утра у дома 16/5 по Дачному проспекту совершили в отношении нее действия сексуального характера и изнасиловали.

Нарядом Росгвардии на месте происшествия был задержан 27-летний Давронбек, неработающий гражданин Узбекистана. Он представлялся жертве «Димой». В настоящее время ведется розыск его земляка, 26-летнего Камоладдина («Коля»).

Возбуждено уголовное дело по статьям 131 и 132 УК РФ (изнасилование, насильственные действия сексуального характера).