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В Ленобласти совершено сексуальное насилие над подростком

0
35
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
© CC0
В Лужском районе Ленинградской области молодой вор два месяца насиловал подростка

В минувший четверг к полицейским Лужского района Ленинградской области обратилась сотрудница железной дороги. Женщина заявила на 19-летнего безработного жителя поселка Оредеж. По словам заявительницы, ее 15-ти летний сын в августе и сентябре нынешнего года приходил «в гости» к ранее судимому парню и подвергся сексуальному насилию.
Полицейские задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ.

Известно, что подозреваемый в настоящее время отбывает двухлетний условный срок за кражу, а потерпевший подросток состоит на учете в полиции, уточняет АН «Оперативное прикрытие».

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Лужский район насильник подростки
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