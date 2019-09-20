В Ленобласти совершено сексуальное насилие над подростком

В минувший четверг к полицейским Лужского района Ленинградской области обратилась сотрудница железной дороги. Женщина заявила на 19-летнего безработного жителя поселка Оредеж. По словам заявительницы, ее 15-ти летний сын в августе и сентябре нынешнего года приходил «в гости» к ранее судимому парню и подвергся сексуальному насилию.

Полицейские задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ.

Известно, что подозреваемый в настоящее время отбывает двухлетний условный срок за кражу, а потерпевший подросток состоит на учете в полиции, уточняет АН «Оперативное прикрытие».