В центре Петербурга ограбили пенсионерку

В минувший понедельник к полицейским Центрального района Петербурга обратилась 78-летня уроженка Ленинграда, проживающяя на Кавалергардской улице. Пенсионерка сообщила, что на нее напал неизвестный мужчина, ударил по голове и отобрал ювелирное украшение стоимостью 25 тысяч рублей.

По данному факту следователями УМВД России по Центральному району Петербурга было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

В ходе расследования было установлено, что злоумышленник заприметил пожилую женщину еще в магазине, а потом проследовал за ней до дома. Около входа в парадную злоумышленник подошел к пенсионерке и предложил помочь донести пакеты с продуктами до квартиры. Женщина согласилась, но как только они вошли в квартиру, мужчина ударил потерпевшую по лицу, отобрал ювелирное украшение и скрылся. После содеянного злоумышленник зашел в соседнюю поликлинику, где переоделся в другую одежду с целью конспирации. Однако эти ухищрения не помогли уйти от ответственности.

Сотрудники Управления уголовного розыска и полиции Центрального района вычислили и задержали подозреваемого, в том числе благодаря записям с камер видеонаблюдения. Задержанный, 33-летний уроженец Удмуртии, ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Устанавливаются иные эпизоды его противоправной деятельности.