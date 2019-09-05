ента новостей

15:14
В Петербург не пустили зараженные монилиозной гнилью фрукты
15:04
Cпектакль «Рейс Ленинград-60»
15:02
Выставка «Артефактура» в АРХКЛУБЕ
14:57
В Пулково провели ветеринарный контроль лабораторных мышей
14:49
В Петербурге состоится турнир ММА «Кубок Губернатора Санкт-Петербурга»
14:39
В Петербурге обокрали туристку из Поднебесной
14:33
Открытие XXIX кинофестиваля «Послание к человеку»
14:25
В центре Петербурга ограбили пенсионерку
14:14
Выставка «Дом»
09:08
Редкие ежи
08:50
Газировка с металлом
23:05
Пётр Кочетков снова в воротах СКА – и вновь победа
19:27
Юбилей Виктора Бычкова
19:20
Будь с городом, будь с добром!
14:53
В Ленобласти на пожаре погибла пенсионерка
14:41
В Петербурге завершается Театральный марафон на Книжных аллеях
11:19
В центре Петербурга задержали двух разбойников
11:16
Капремонт старейшего метродепо Петербурга
08:35
Зюганов о ситуации в Петербурге
08:08
Очередные прививки
21:42
Защитник Вячеслав Караваев обошёлся «Зениту» в 8 млн евро
14:30
Спектакль «Истории из чемодана»
14:26
До конца ноября ограничат движение по Вантовому мосту
12:35
В Петербурге мужчина упал с балкона 3-го этажа
12:29
Книжный фестиваль «Ревизия»
11:50
В Петербурге пенсионерка купила БАДы вместо лекарств
09:07
Желающих ехать в Финляндию стало меньше
08:47
Торговля в интернете развивается
22:59
2 очка Рундблада помогли СКА одолеть «Магнитку» на старте сезона КХЛ
10:07
Выставка «Пластическая масса»
Все новости

Это интересно!

Loading...
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
» » В центре Петербурга ограбили пенсионерку

В центре Петербурга ограбили пенсионерку

0
50
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
ГУ МВД
В Центральном районе Петербурга молодой мужчина задержан за нападение на 78-летнюю пенсионерку

В минувший понедельник к полицейским Центрального района Петербурга обратилась 78-летня уроженка Ленинграда, проживающяя на Кавалергардской улице. Пенсионерка сообщила, что на нее напал неизвестный мужчина, ударил по голове и отобрал ювелирное украшение стоимостью 25 тысяч рублей.

По данному факту следователями УМВД России по Центральному району Петербурга было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

В ходе расследования было установлено, что злоумышленник заприметил пожилую женщину еще в магазине, а потом проследовал за ней до дома. Около входа в парадную злоумышленник подошел к пенсионерке и предложил помочь донести пакеты с продуктами до квартиры. Женщина согласилась, но как только они вошли в квартиру, мужчина ударил потерпевшую по лицу, отобрал ювелирное украшение и скрылся. После содеянного злоумышленник зашел в соседнюю поликлинику, где переоделся в другую одежду с целью конспирации. Однако эти ухищрения не помогли уйти от ответственности.

Сотрудники Управления уголовного розыска и полиции Центрального района вычислили и задержали подозреваемого, в том числе благодаря записям с камер видеонаблюдения. Задержанный, 33-летний уроженец Удмуртии, ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Устанавливаются иные эпизоды его противоправной деятельности.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Центральный район грабеж пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

29-07-2019, 13:08
В Кудрово ограбили адвоката
6-09-2018, 10:38
В Петербурге ограбили в квартире пожилую женщину
18-12-2017, 09:41
В Купчино ограбили женщину, брызнув ей в лицо газом из баллончика
12-12-2017, 09:04
В Невском районе неизвестный ударил ножом мужчину в лифте и отобрал деньги
5-12-2017, 11:04
В Ленобласти ограбили пожилую женщину
8-11-2017, 12:04
В Ленобласти грабитель покалечил пенсионерку

Происшествия на дорогах

0
148
28-08-2019, 15:47
В Ленобласти насмерть сбит пешеход
0
174
26-08-2019, 12:20
В Ленобласти двое подростков погибли в ДТП
0
165
26-08-2019, 12:14
Смертельное ДТП в Ленобласти
0
197
22-08-2019, 16:40
В Петербурге в ДТП пострадали двое детей
Наверх