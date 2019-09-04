В Ленобласти на пожаре погибла пенсионерка

Сегодня ночью в СНТ «Салют» массива Чаща вспыхнул дачный дом. Одноэтажное деревянное строение горело на площади 36 кв. метров. На место происшествия прибыли две пожарные автомашины и семеро огнеборцев.

Спустя один час на пепелище были обнаружены обгоревшие останки человека, которые, предположительно принадлежат 80-летней пенсионерке.

Причина возгорания устанавливается.