Сегодня ночью в СНТ «Салют» массива Чаща вспыхнул дачный дом. Одноэтажное деревянное строение горело на площади 36 кв. метров. На место происшествия прибыли две пожарные автомашины и семеро огнеборцев.
Спустя один час на пепелище были обнаружены обгоревшие останки человека, которые, предположительно принадлежат 80-летней пенсионерке.
Причина возгорания устанавливается.
В Ленобласти на пожаре погибла пенсионерка
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Опубликовал: Fedorov
Фото:
архив ГУ МЧС
В садоводстве под Гатчиной сгорел дом с пожилой женщиной
Сегодня ночью в СНТ «Салют» массива Чаща вспыхнул дачный дом. Одноэтажное деревянное строение горело на площади 36 кв. метров. На место происшествия прибыли две пожарные автомашины и семеро огнеборцев.
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