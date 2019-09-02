В Приморском районе задержан автоугонщик

На прошлой неделе, во вторник сообщалось об угоне автомобиля "Лэнд Ровер", принадлежащего 36-летней женщине, являющейся директором одной из энергетических компаний. В этот же день полиция задержала подозреваемого. Им оказался 24-летний уроженец одной из закавказских республик. В результате следственных мероприятий мужчина полностью изобличен в совершении данного преступления.

Автомобиль обнаружен и возвращен владелице.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.