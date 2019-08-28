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В Ленобласти насмерть сбит пешеход

0
21
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
stolica-s.su
Предполагаемый виновник ДТП, в котором погиб пешеход, задержан.

Накануне около часа ночи на 7 километре автодороги «Ульяновка-Отрадное», в Тосненском районе Ленинградской области автомобиль «ВАЗ» под управлением 35-летнего неработающего местного жителя около обочины совершил наезд на 24-летнего пешехода. Затем автомашина врезалась в опору осветительного столба.

В результате ДТП пешеход от полученных повреждений скончался на месте происшествия. Водитель не пострадал. Он задержан на месте происшествия. Предположительно, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Следственным отделом ОМВД России по Тосненскому району возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дородного движения).

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Тосненский район ДТП пострадавший пешеход
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