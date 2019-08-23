Сегодня ночью, около 01 часа на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о возгорании припаркованных автомобилей у корпуса 4, дома 23 по улице Варшавской в Московском районе Петербурга. В двух автомобилях марки "БМВ" и "Рендж Ровер" сгорели сгораемые части. Сгоревшие автомашины восстановлению не подлежат.
В 02:25 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали.
К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 2 единицы техники и 9 человек личного состава.
В Московском районе сгорели две иномарки
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Опубликовал: Fedorov
Фото:
ГУ МЧС
В Московском районе Петербурга спасатели ликвидировали возгорание автомобилей БМВ и Рендж Ровер
Сегодня ночью, около 01 часа на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о возгорании припаркованных автомобилей у корпуса 4, дома 23 по улице Варшавской в Московском районе Петербурга. В двух автомобилях марки "БМВ" и "Рендж Ровер" сгорели сгораемые части. Сгоревшие автомашины восстановлению не подлежат.
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