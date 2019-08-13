В Приморском районе пенсионерка стала жертвой мошенников

Накануне днем на домашний телефон 70-летней петербурженки на улице Шаврова позвонил неизвестный мужчина. Злоумышленник представился сотрудником медицинского центра имени Алмазова и огорошил женщина известием о серьезном заболевании ее сердца, но тут же предложил приобрести лекарства. Была и оговорена сумма – 160 тысяч рублей.

Уже через полчаса в дверь квартиру звонил блондин лет 35-ти, в синем свитере, прихрамывающий на одну ногу. Пенсионерка передала ему деньги, а после тщательного изучения «лекарство» убедилась, что ей подсунули обычные БАДы.

По заявлению о мошенничестве проводится проверка.