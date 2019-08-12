Минувшим воскресеньем пенсионер из Красного Села обнаружил пропажу из своей квартиры 505 000 рублей, которые хранились в серванте в комнате. Последний раз мужчина видел свои сбережения 9-го числа.
Как раз в этот день его жилище на улице Массальского посетили две молодые женщины, которые представились сотрудниками газовой службы. Обеим было на вид лет по 30, европейской внешности, невысокого роста. Одна была одета в рабочую темно-синюю одежду.
По заявлению проводится проверка.
В Петербурге пенсионер лишился крупной суммы после визита лжесотрудников «газовой службы»
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Опубликовал: Fedorov
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Более полумиллиона рублей пропало у 61-летнего жителя Красного Села после визита лжесотрудников «газовой службы».
Минувшим воскресеньем пенсионер из Красного Села обнаружил пропажу из своей квартиры 505 000 рублей, которые хранились в серванте в комнате. Последний раз мужчина видел свои сбережения 9-го числа.
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