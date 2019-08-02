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В Ленобласти пенсионерка погибла на пожаре

0
71
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
© CC0
Сегодня ночью сгорел дом в поселке Плоское Толмачёвского городского поселения.

Сегодня ночью на Садовой улице в поселке Плоское Толмачёвского городского поселения, Лужского района Ленобласти вспыхнул частный дом. На место происшествия прибыли 12 пожарных и 3 единицы техники. Дом горел на площади 48 кв. м.
Пожар был ликвидирован в 03:50. На пепелище были обнаружены обгоревшие останки человека. Пол и возврат погибшего установить не представляется возможным. Предположительно, обгоревшее тело принадлежат хозяйке дома по имени Наталья. Ей 60-65 лет, женщина постоянно проживает в Петербурге.
Обстоятельства возгорания и личность погибшей устанавливаются.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Лужский район пожар обнаружение трупа пенсионеры
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