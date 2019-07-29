Пожар в Петергофе унес жизнь человека

Сегодня ночью в садоводстве, расположенном в 200 метрах от перекрестка Ропшинского и Санкт-петербургского шоссе сгорел садовый домик. Около 01:40 на месте происшествия, после тушения пожара был обнаружен обгоревший труп мужчины.

Предположительно, останки принадлежат 63-летнему жителю Приморского района Петербурга. Причина возгорания устанавливается.