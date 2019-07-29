Сегодня ночью в садоводстве, расположенном в 200 метрах от перекрестка Ропшинского и Санкт-петербургского шоссе сгорел садовый домик. Около 01:40 на месте происшествия, после тушения пожара был обнаружен обгоревший труп мужчины.
Предположительно, останки принадлежат 63-летнему жителю Приморского района Петербурга. Причина возгорания устанавливается.
Пожар в Петергофе унес жизнь человека
0
16
Опубликовал: Fedorov
Фото:
архив ГУ МЧС
В садоводстве в Петергофе огонь уничтожил садовый домик. После пожара был обнаружен обгоревший труп мужчины.
Сегодня ночью в садоводстве, расположенном в 200 метрах от перекрестка Ропшинского и Санкт-петербургского шоссе сгорел садовый домик. Около 01:40 на месте происшествия, после тушения пожара был обнаружен обгоревший труп мужчины.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите