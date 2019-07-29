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» » В Кудрово ограбили адвоката

В Кудрово ограбили адвоката

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
© CC0
В Кудрово задержан разбойник, который в кабине лифта жилого дома отобрал у местной жительницы смартфон

В минувшую пятницу в городе Кудрово, Всеволожского района Ленинградской области в кабине лифта одного из домов на Английской улице неизвестный злоумышленник, угрожая ножом 36-летней женщине, работающей адвокатом, нанес ей телесные повреждения, после чего отобрал мобильный телефон «Iphone» и с места происшествия скрылся. Ущерб составил около 60 тысяч рублей. 

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Всеволожского района Ленинградской области задержали 31-летнего неработающего гражданина по подозрению в совершении данного преступления.

По данному факту ранее было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район Кудрово разбойное нападение
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