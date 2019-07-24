В Ленобласти маленькая девочка выпала из окна

Накануне вечером, около 19 часов в Ломоносовском районе Ленинградской области, полуторагодовалая девочка оставшись без присмотра 28-летней матери, облокотилась на москитную сетку и выпала из окна квартиры, расположенной на пятом этаже на Питерском проспекте. Малышка госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой, закрытым переломом правого бедра и правой голени, тупой травмой живота. Состояние девочки тяжелое.

Мать девочки – домохозяйка, 28-летний отец работает менеджером в компании по перевозке грузов. Семья на учетах не состоит.

В отношении матери возбуждено административное производство по статье 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).