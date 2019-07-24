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» » В Ленобласти маленькая девочка выпала из окна

В Ленобласти маленькая девочка выпала из окна

0
102
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
vk.com
В Ломоносовском районе Ленобласти полуторагодовалая девочка выпала из окна квартиры, расположенной на пятом этаже

Накануне вечером, около 19 часов в Ломоносовском районе Ленинградской области, полуторагодовалая девочка оставшись без присмотра 28-летней матери, облокотилась на москитную сетку и выпала из окна квартиры, расположенной на пятом этаже на Питерском проспекте. Малышка госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой, закрытым переломом правого бедра и правой голени, тупой травмой живота. Состояние девочки тяжелое.
Мать девочки – домохозяйка, 28-летний отец работает менеджером в компании по перевозке грузов. Семья на учетах не состоит.
В отношении матери возбуждено административное производство по статье 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Ломоносовский район падение с высоты дети
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