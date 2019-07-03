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Смертельное ДТП на трассе «Кола» в Кировском районе Ленобласти

0
80
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
stolica-s.su
В Кировском районе Ленобласти Два человека погибли в ДТП на трассе «Кола»

Вечером минувшего вторника около 17.45 в Кировском районе Ленинградской области на 57 километре федеральной трассы «Кола» 19-летний петербуржец, управляя автомобилем «Хендай Грета» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с «Тойотой Ленд Крузер Прадо», за рулем которой находился 48-летний житель Петербурга.
В результате ДТП погиб водитель и 21-летний пассажир «Хендай Грета», еще двое пассажиров, находившихся в этой машине, 28-летний житель Тульской области и 46-летняя петербурженка в крайоне тяжелом состоянии госпитализированы.
Водитель «Ленд Крузера» после оказания медицинской помощи в удовлетворительном состоянии.
По данному факту проводится проверка, выясняются обстоятельства дорожной аварии.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Кировский район ЛО ДТП
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