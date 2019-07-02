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» » Смертельное ДТП в Киришах

Смертельное ДТП в Киришах

0
57
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
stolica-s.su
Пьяный водитель на Шевроле врезался в опору трубопровода. Один пассажир погиб, другой в тяжелом состоянии.

Накануне вечером, около 18 часов в Ленинградской области у дома 1 по улице Энтузиастов города Кириши произошло дорожное происшествие. Водитель находившийся за рулем личного автомобиля «Шевроле» не справился с управлением и выехал на обочину, врезавшись в опору трубопровода.

В результате ДТП один из пассажиров, мужчина 1957 года, скончался на месте аварии. Второй пассажир – 1969 года рождения – в тяжелом состоянии госпитализирован. Как выяснили прибывшие на место полицейские, водитель был пьян. Возбуждено уголовное дело. Водитель «Шевроле» отпущен под подписку о невыезде.

Источник: Конкретно.ру
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