Массовое ДТП на КАД

В Московском районе Петербурга выясняют обстоятельства массового ДТП, в котором пострадали два человека.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД, вчера около 16:20 в Московском районе Петербурга на внутренней КАД при съезде на ЗСД 43-летний водитель «Ниссана», двигаясь в попутном направлении, совершил столкновение с автомобилями «Киа», «Хендай», «БМВ», «Тойота» и «Ниссан Кашкай».

В результате аварии 52-летний пассажир «Ниссана» получил тяжкий вред здоровья, второй пассажир, 45-летний мужчина, получил травмы средней степени тяжести.

Проводится проверка, выясняются обстоятельства ДТП.