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» » Массовое ДТП на КАД

Массовое ДТП на КАД

0
16
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
vk.com
На внутренней КАД в Московском районе Петербурга произошло столкновение 6-ти автомобилей, пострадали два пассажира.

В Московском районе Петербурга выясняют обстоятельства массового ДТП, в котором пострадали два человека.
Как сообщает пресс-служба УГИБДД, вчера около 16:20 в Московском районе Петербурга на внутренней КАД при съезде на ЗСД 43-летний водитель «Ниссана», двигаясь в попутном направлении, совершил столкновение с автомобилями «Киа», «Хендай», «БМВ», «Тойота» и «Ниссан Кашкай».
В результате аварии 52-летний пассажир «Ниссана» получил тяжкий вред здоровья, второй пассажир, 45-летний мужчина, получил травмы средней степени тяжести.
Проводится проверка, выясняются обстоятельства ДТП.

Источник: Конкретно.ру
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