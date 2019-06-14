В Московском районе Петербурга выясняют обстоятельства массового ДТП, в котором пострадали два человека.
Как сообщает пресс-служба УГИБДД, вчера около 16:20 в Московском районе Петербурга на внутренней КАД при съезде на ЗСД 43-летний водитель «Ниссана», двигаясь в попутном направлении, совершил столкновение с автомобилями «Киа», «Хендай», «БМВ», «Тойота» и «Ниссан Кашкай».
В результате аварии 52-летний пассажир «Ниссана» получил тяжкий вред здоровья, второй пассажир, 45-летний мужчина, получил травмы средней степени тяжести.
Проводится проверка, выясняются обстоятельства ДТП.
Массовое ДТП на КАД
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Опубликовал: Fedorov
Фото:
vk.com
На внутренней КАД в Московском районе Петербурга произошло столкновение 6-ти автомобилей, пострадали два пассажира.
В Московском районе Петербурга выясняют обстоятельства массового ДТП, в котором пострадали два человека.
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