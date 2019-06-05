В Сестрорецке неизвестный мужчина избил школьницу

В минувший вторник к полицейским Курортного района Петербурга обратилась мать ученицы третьего класса, которая заявила о пропаже 11-летней дочери. Информация была передана нарядам полиции в эфир.

Около 23 часов девочка самостоятельно вернулась домой, на Приморское шоссе. Но с травмой – рассеченным лбом.

По словам школьницы, она была избита неизвестным мужчиной, приметы которого не помнит. Преступник разговаривал без акцента, школьница запомнила черные штаны на нем.

«Скорой помощью» девочку доставили в Детскую больницу №19 имени Раухфуса.