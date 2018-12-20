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» » В Петербурге с поличным задержали карманника промышлявшего на рынке

В Петербурге с поличным задержали карманника промышлявшего на рынке

0
44
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
vk.com
В центре Петербурга полицейские задержали гражданина, подозреваемого в краже мобильного телефона у посетителя рынка

Накануне вечером на рынке на Московском проспекте неизвестный преступник совершил кражу мобильного телефона стоимостью 8 тысяч рублей из кармана куртки у 32-летнего мужчины, работающего в одном из крупных банков. Однако похититель задержан сотрудниками уголовного розыска с поличным на месте происшествия по сообщению граждан. Похищенное изъято.

Задержанным оказался 47-летний неработающий гражданин одного из среднеазиатских государств, без определённого места жительства.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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