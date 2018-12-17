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» » В Красносельском районе в ДТП пострадали четверо пешеходов

В Красносельском районе в ДТП пострадали четверо пешеходов

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11
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
В Красносельском районе Петербурга женщина на иномарке сбила четырех пешеходов

Вчера около 14 часов в Красносельском районе Петербурга у дома 67 по Ленинскому проспекту 35-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Форд Эксплорер», в зоне регулируемого пешеходного перехода совершила наезд на четырех пешеходов. В результате ДТП пострадала 35-летняя женщина и трое детей в возрасте от 4 до 10 лет.

Пострадавшие с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницу.

По данному факту ГСУ ГУ МВД России возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение Правил дорожного движения). Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств аварии.

Источник: Конкретно.ру
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