В Красносельском районе в ДТП пострадали четверо пешеходов

Вчера около 14 часов в Красносельском районе Петербурга у дома 67 по Ленинскому проспекту 35-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Форд Эксплорер», в зоне регулируемого пешеходного перехода совершила наезд на четырех пешеходов. В результате ДТП пострадала 35-летняя женщина и трое детей в возрасте от 4 до 10 лет.

Пострадавшие с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницу.

По данному факту ГСУ ГУ МВД России возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение Правил дорожного движения). Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств аварии.