В Адмиралтейском районе ограблен ювелирный салон

Накануне днем около 15 часов в ювелирный магазин, расположенный в доме 1/21 по 1-й Красноармейской улице вошел мужчина европейской внешности, на вид 30 лет, в пуховике и в серой шапке с красным узорчатым помпоном. «Покупатель» попросил 53-летнюю продавщицу показать ему золотой браслет.

Воспользовавшись моментом, злоумышленник схватил браслет и выбежал из салона. В помещении осталась бирка от товара с ценником: 58 460 рублей.

По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж).