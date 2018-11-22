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» » В Адмиралтейском районе ограблен ювелирный салон

В Адмиралтейском районе ограблен ювелирный салон

0
61
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
vk.com
В Адмиралтейском районе Петербурга неизвестный злоумышленник ограбил ювелирный магазин сети «585»

Накануне днем около 15 часов в ювелирный магазин, расположенный в доме 1/21 по 1-й Красноармейской улице вошел мужчина европейской внешности, на вид 30 лет, в пуховике и в серой шапке с красным узорчатым помпоном. «Покупатель» попросил 53-летнюю продавщицу показать ему золотой браслет.

Воспользовавшись моментом, злоумышленник схватил браслет и выбежал из салона. В помещении осталась бирка от товара с ценником: 58 460 рублей.

По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж).

Источник: Конкретно.ру
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