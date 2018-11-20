В Красносельском районе брат развращал несовершеннолетнюю сестру

Накануне поздно вечером к полицейским обратилась 47-летняя местная жительница, которая заявила на своего 27-летнего сына.

По словам женщины, объектом нездоровой сексуальной страсти молодого человека стала его младшая сестра, 13-летния семиклассница. У них общая мать, но разные отцы, уточняет АН «Оперативное прикрытие».

Мать заявила, что старший брат накануне совершил развратные действия в отношении сводной сестренки-школьницы.

Молодой человек задержан. В случившемся разбирается Следственный комитет.