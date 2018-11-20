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В Красносельском районе брат развращал несовершеннолетнюю сестру

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
vk.com
В Красносельском районе Петербурга старший брат совершил развратные действия в отношении 13-летней сестры

Накануне поздно вечером к полицейским обратилась 47-летняя местная жительница, которая заявила на своего 27-летнего сына.

По словам женщины, объектом нездоровой сексуальной страсти молодого человека стала его младшая сестра, 13-летния семиклассница. У них общая мать, но разные отцы, уточняет АН «Оперативное прикрытие».

Мать заявила, что старший брат накануне совершил развратные действия в отношении сводной сестренки-школьницы.

Молодой человек задержан. В случившемся разбирается Следственный комитет.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Красносельский район развратник
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