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В Ленобласти задержан насильник напавший на школьницу

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61
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
В Гатчинском районе Лениниградской области задержали насильника 10-летней девочки.

Накануне к полицейским Гатчинского района Ленинградской области обратилась директор школы-интерната поселка Сиверский. Педагог рассказала о том, что в марте 2018 года в поселке Войсковицы Гатчинского района Ленобласти, в неустановленном гаражном помещении неизвестный злоумышленник совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки 2008 года рождения, ученицы 3-го класса.

Полицейские Гатчины задержали 36-летнего неработающего мужчину и передали следователям Следственного комитета.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район насильник педофил школьники дети
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