В Ленобласти задержан насильник напавший на школьницу

Накануне к полицейским Гатчинского района Ленинградской области обратилась директор школы-интерната поселка Сиверский. Педагог рассказала о том, что в марте 2018 года в поселке Войсковицы Гатчинского района Ленобласти, в неустановленном гаражном помещении неизвестный злоумышленник совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки 2008 года рождения, ученицы 3-го класса.

Полицейские Гатчины задержали 36-летнего неработающего мужчину и передали следователям Следственного комитета.