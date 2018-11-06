В Ленобласти ревнивый петербуржец выстрелил в мигранта

Ночью минувшего понедельника 35-летний петербуржец у дома 8 по Дружносельской улице из ревности расстрелял мигранта.

Житель Купчино во время внезапно возникшей ссоры выстрелил в сторону 34-летнего жителя военного городка в Сиверском. Приезжий со слепым огнестрельным ранением левой половины грудной клетки, пробитым легким, в тяжелом состоянии госпитализирован. Пострадавший был пьян, отметили медики.

Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», ход событий частично восстановлен со слов земляка раненого, которому тот позвонил и попросил довезти его до больницы, и самого подозреваемого. Пострадавший пожаловался, что его избил и обстрелял незнакомый.

Полиция задержала стрелка, у него иная версия. По словам петербуржца, проходя по Дружносельской улице, он встретил неизвестного мужчину, который разговаривал с его знакомой по имени Битлян. Незнакомец якобы обратил внимание на пистолет МР-79-9ТМ на поясе жителя Купчино, стал расспрашивать об оружии и просить «показать». Во время демонстрации, мол, произошел случайный выстрел.

В полиции не очень поверили в этот рассказ, и возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ. Стрелок задержан.

Раненый находится под воздействием лекарственных препаратов, и не может давать пояснения.