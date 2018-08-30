ента новостей

14:07
Осенние вечера на крыше клуба MOD
13:55
Во Фрунзенском районе иномарка сбила двух подростков
11:47
На участке КАД между развязками с Дачным проспектом и Таллинским шоссе перекроют две полосы движения
11:45
В центре Петербурга молодой парень разбился выпав из окна
09:12
Адаптивное отопление
08:48
Снова «санкционка»
00:50
«Бенфика» завершила сказку ПАОКа Луческу в Лиге Чемпионов
16:31
В Петербурге задержан врач-психотерапевт за сексуальное насилие 10-летнего пациента
16:23
Ольге Синтюревой могут вменить в вину участие во многих делах о хищениях
15:00
В Ленобласти иномарка задавила женщину-пешехода
14:55
В Красногвардейском районе ликвидировали пожар в квартире
13:10
В День знаний детские театры выйдут на Книжные аллеи
13:00
На развязке КАД на шесть дней перекроют съезд с внешнего кольца на Парашютную улицу
12:54
В Сестрорецке мужчина выпал из окна
09:22
Свои кандидаты и доктора
08:28
Рост зарплат
00:43
«Аякс», АЕК и «Янг Бойз» попали в Лигу Чемпионов
23:36
Пятёрка самых звёздных новичков КХЛ в сезоне – 2018/2019
19:16
На участке КАД от развязки с Мурманским шоссе до вантового мост а перекроют две полосы движения
17:24
Смертельное ДТП в Гатчинском районе Ленобласти
15:44
Власти Петербурга воюют с воздушными замками
11:05
В Ленобласти задержан педофил
09:40
В Ленобласти нашли повешенной 13-летнюю девочку
08:40
Модернизация Главпочтампа
08:05
Проезд подорожает?
00:11
Жозе Моуриньо близок к провалу
22:12
Обновлённый волейбольный «Зенит» вступает в новый сезон
13:45
Площадка отдыха на 52 километре КАД будет недоступна для водителей в течение недели
12:40
Житель Васильевского острова погиб при падении из окна
12:35
В Ленобласти неизвестные выбросили останки крупного рогатого скота
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Во Фрунзенском районе иномарка сбила двух подростков

Во Фрунзенском районе иномарка сбила двух подростков

0
38
Автор: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
Во Фрунзенском районе Петербурга попытка подростков перебежать дорогу на красный оказалась неудачной

Двое подростков серьезно пострадали в ДТП во Фрунзенском районе. Попытка перебежать дорогу на красный оказалась неудачной.

Накануне ДТП произошло в 19:55 29 августа у дома 67 по Бухарестской улице. Как сообщили «Водителю» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, мужчина 1961 года рождения на автомобиле Mercedes сбил двоих подростков – 16-летнюю девочку и 17-летнего мальчика, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

По словам очевидцев, подростки неожиданно побежали через дорогу.

«Люди, которые стояли рядом на улице, когда они перебегали дорогу, кричали им, что, мол, вы куда! Очень жалко водителя... Очень сильная эмоциональная травма... Физически невозможно было предотвратить столкновение. Много было свидетелей этого происшествия», – пишет участница группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Наталья.

В результате ДТП оба подростка получили тяжелые травмы.

«Я, когда проезжала, парень лежал в плохом состоянии, девушка вся с разбитым лицом была», – пишет очевидица Гузель. «Девушку всю забинтованную (голова, обе ноги, руки) перегружали из одной скорой в другую», – добаляет Ника.

По словам матери пострадавшей девочки, подростки – студенты и ходили покупать школьные принадлежности к 1 сентября.
Источник: Водитель Петербурга
Все по теме: Фрунзенский район ДТП пострадавший пешеход видео
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

27-08-2018, 11:35
В Ленобласти насмерть сбили двоих пешеходов
23-08-2018, 10:51
В Невском районе иномарка насмерть сбил девушку
23-05-2018, 12:02
В Курортном районе иномарка сбила школьника
21-12-2017, 08:05
В Невском районе в ДТП пострадали два мальчика
5-12-2017, 15:09
В Невском районе Петербурга иномарка сбила школьницу
11-07-2013, 14:16
На пересечении Лиговского проспекта и Расстанной улицы иномарка сбила пешехода

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
38
Сегодня, 13:55
Во Фрунзенском районе иномарка сбила двух подростков
0
108
Вчера, 15:00
В Ленобласти иномарка задавила женщину-пешехода
0
139
28-08-2018, 17:24
Смертельное ДТП в Гатчинском районе Ленобласти
0
138
27-08-2018, 11:35
В Ленобласти насмерть сбили двоих пешеходов
Наверх