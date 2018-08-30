Во Фрунзенском районе иномарка сбила двух подростков

Двое подростков серьезно пострадали в ДТП во Фрунзенском районе. Попытка перебежать дорогу на красный оказалась неудачной.

Накануне ДТП произошло в 19:55 29 августа у дома 67 по Бухарестской улице. Как сообщили «Водителю» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, мужчина 1961 года рождения на автомобиле Mercedes сбил двоих подростков – 16-летнюю девочку и 17-летнего мальчика, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

По словам очевидцев, подростки неожиданно побежали через дорогу.

«Люди, которые стояли рядом на улице, когда они перебегали дорогу, кричали им, что, мол, вы куда! Очень жалко водителя... Очень сильная эмоциональная травма... Физически невозможно было предотвратить столкновение. Много было свидетелей этого происшествия», – пишет участница группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Наталья.

В результате ДТП оба подростка получили тяжелые травмы.

«Я, когда проезжала, парень лежал в плохом состоянии, девушка вся с разбитым лицом была», – пишет очевидица Гузель. «Девушку всю забинтованную (голова, обе ноги, руки) перегружали из одной скорой в другую», – добаляет Ника.

По словам матери пострадавшей девочки, подростки – студенты и ходили покупать школьные принадлежности к 1 сентября.