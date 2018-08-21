Серьезное ДТП в Левашово

20 августа около 23 часов в Выборгском районе Петербурга у дома 2 по Ленинградскому шоссе пос. Левашово водитель автомобиля Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault Megane под управлением 30-летнего мужчины, сообщают в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

В результате аварии водитель «Мерседеса» и 37-летняя пассажирка «Рено» получили тяжелые травмы, а 42-летний пассажир немецкой иномарки – травмы средней тяжести.

По факту ДТП ведется проверка.

По словам участников группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», «Мерседес» с такими же номерами, как у одной из попавших в ДТП в Левашово машин, два года назад устроил аварию с двумя автомобилями на пересечении проспекта Большевиков и улицы Антонова-Овсеенко. Тогда сообщалось, что Mercedes въехал в KIA, та в результате догнала «Жигули», а «Мерседес» уехал во дворы.