В Невском районе подростку сломали челюсть

Утром минувшей субботы «скорая помощь» доставила в Детскую больницу №19 имени Раухфуса 16-летнего парня. Подросток получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом нижней челюсти. От юноши явственно несло спиртным.

По предварительным данным, несколькими часами ранее парень сцепился с другим молодым парнем у дома 31 по Тепловозной улице, и получил указанные травмы в ходе драки.

По информации АН «Оперативное прикрытие», пострадавший подросток живет и учится в Ирландии. В Петербург приехал на каникулы к своим родственникам. Но в больнице не смог вспомнить ее имя и даже адрес.