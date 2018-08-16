Сегодня утром в Ленобласти произошло серьезное ДТП с пешеходом. Автомобилистка-новичок сбила женщину в Сосновом Бору

Как сообщают в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, 16 августа в 7:00 часов утра в Сосновом Бору, в районе дома 30 по Копорскому шоссе, 58-летняя женщина на автомобиле KIA Rio сбила 30-летнюю женщину-пешехода. В результате потерпевшая получила тяжелые травмы и была госпитализирована.

По предварительной информации, ДТП случилось вне зоны пешеходного перехода. Известно также, что водительский стаж автомобилистки насчитывает всего несколько месяцев – с марта 2018 года.