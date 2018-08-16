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» » В Ленобласти произошло серьезное ДТП с пешеходом

В Ленобласти произошло серьезное ДТП с пешеходом

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
vk.com
В Сосновом Бору в результате ДТП пострадала женщина-пешеход

Сегодня утром в Ленобласти произошло серьезное ДТП с пешеходом. Автомобилистка-новичок сбила женщину в Сосновом Бору

Как сообщают в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, 16 августа в 7:00 часов утра в Сосновом Бору, в районе дома 30 по Копорскому шоссе, 58-летняя женщина на автомобиле KIA Rio сбила 30-летнюю женщину-пешехода. В результате потерпевшая получила тяжелые травмы и была госпитализирована.

По предварительной информации, ДТП случилось вне зоны пешеходного перехода. Известно также, что водительский стаж автомобилистки насчитывает всего несколько месяцев – с марта 2018 года.
Источник: Водитель Петербурга
Все по теме: Ленобласть Сосновый Бор ДТП пострадавший пешеход
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