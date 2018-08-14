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В Центральном районе задержан угонщик автобуса

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
pixabay.com
В Центральном районе Петербурга полицейские оперативно раскрыли угон автобуса

В минувшую субботу к полицейским обратился представитель одного из центров детско-юношеского творчества Центрального района Петербурга, который заявил о пропаже автобуса «Оtokar Navigot». Он пояснил, что ночью неизвестный злоумышленник демонтировал ворота на территории центра, расположенного на 6-й Советской улице и угнал автобус «Оtokar Navigot». Ущерб оценен в 2,6 миллиона рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска задержан 42-летний неработающий местный житель, который изобличён в совершении данного преступления.

По данному факту следователями Центрального района Петербурга возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Источник: ГУ МВД
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