В Центральном районе задержан угонщик автобуса

В минувшую субботу к полицейским обратился представитель одного из центров детско-юношеского творчества Центрального района Петербурга, который заявил о пропаже автобуса «Оtokar Navigot». Он пояснил, что ночью неизвестный злоумышленник демонтировал ворота на территории центра, расположенного на 6-й Советской улице и угнал автобус «Оtokar Navigot». Ущерб оценен в 2,6 миллиона рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска задержан 42-летний неработающий местный житель, который изобличён в совершении данного преступления.

По данному факту следователями Центрального района Петербурга возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.