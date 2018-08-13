В Петербурге «карманники» обокрали двух иностранцев

Двое иностранных туристов пострадали в Петербурге от воров-карманников в минувшее воскресенье.

Вчера около пяти вечера 19-летний гражданин Нидерландов, находясь у Исаакиевского собора, обнаружил пропажу кошелька. В нем юноша хранил 20 евро и банковскую карту. Кредитка заблокирована.

В Петербург молодой человек прибыл 9 августа и намерен пробыть на берегах Невы до 20-го числа.

Примерно в это же время находившийся неподалеку, на углу Вознесенского и Адмиралтейского проспектов, 33-летний турист из Южной Кореи заметил пропажу портмоне. Денег в нем не было, только карта банка. Кредитка заблокирована.