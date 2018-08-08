ента новостей

09:20
В Ленобласти мигранта подозревают в сексуальном насилии над малолетней девочкой
07:12
Оппозиция объединяется
15:03
На развязке КАД с Выборгским шоссе перекроют два съезда
12:04
В Центральном районе тушили пожар в гостинице
12:00
В Невском районе сгорела иномарка
11:44
Осторожно: Анатолий Пахомов
10:18
В Ленобласти иномарка выехала на обочину и сбила женщину с детьми
07:06
Зарплата растет
23:42
Аксель Витсель перешёл в дортмундскую «Боруссию»
20:19
На КАД между развязками с проспектом Культуры и Колтушским шоссе перекроют три полосы движения
13:28
Спектакль "Пила вино и хохотала"
13:27
В Выборгском районе из окна выпал трехлетний малыш
13:16
Моноспектакль актера Дмитрия Креминского «Письма двух полушарий»
13:11
Концерт «Полночь в Париже»
12:31
Трассу «Кола» перекроют в связи с технологической разводкой моста через Свирь
10:16
Контроль за ремонтом
09:43
На КАД в ДТП погиб мотоциклист
09:40
В Выборгском районе ликвидирован пожар
09:30
В Ольгино на пожаре погибли двое мужчин
22:49
«Оренбург» и «Ростов» выиграли свои матчи 5 августа
20:58
Почему эпоху «Великого Гэтсби» называют «золотые, или ревущие 20-е»
23:58
Олег Шатов снова стал одним из лидеров «Зенита»
00:02
Второй тур начался с ничьей «Динамо» и «Рубина»
19:50
ФК "Зенит" и СФЛ заключили соглашение
15:53
На трассе "Кола " разведут Ладожский мост
15:42
В Купчино закрыли подпольное казино
15:35
В Петербурге пенсионерка упала с 12-го этажа
13:31
Трассу «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь
09:02
«Хендай» усиливает присутствие
23:15
Нарушителю Смолову грозит арест
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » В Ленобласти мигранта подозревают в сексуальном насилии над малолетней девочкой

В Ленобласти мигранта подозревают в сексуальном насилии над малолетней девочкой

0
5
Автор: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
В Приозерском районе Ленобласти мигрант из Узбекистана изнасиловал 6-летнего ребенка

Днем минувшего вторника в отдел полиции в поселке Сосново, Приозерского района Ленобласти обратилась 42-летняя местная жительница. Рабочая ресторана рассказала, что несколькими часами ранее у дома 11 по улице Никитина неизвестный злоумышленник, применив физическую силу, затащил в бытовку её дочь 2012 года рождения, где совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Полицейскими по подозрению в совершенном преступлении задержан 22-летний гражданин Узбекистана, неработающий, ранее не судимый. Возбуждено уголовное дело по статье 132, часть 4 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, нем достигшего четырнадцатилетнего возраста). Мигранту грозит наказание от 12 до 20 лет лишения свободы.
Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Приозерский район насильник педофил мигранты дети
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

11-05-2018, 10:45
В Ленобласти обезврежен пенсионер-педофил
16-04-2018, 15:36
В Приморском районе задержан мужчина совершивший сексуальное насилие в отношении 11-летнего подростка
14-03-2018, 12:20
В Ленобласти молодой мужчина надругался над 4-летней девочкой
2-10-2017, 13:15
В Киришах задержан насильник
7-09-2017, 09:40
В Приморском районе задержали насильника
4-09-2017, 10:57
В Ленобласти задержан педофил

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
114
Вчера, 10:18
В Ленобласти иномарка выехала на обочину и сбила женщину с детьми
0
132
6-08-2018, 09:43
На КАД в ДТП погиб мотоциклист
0
162
2-08-2018, 09:59
В Красногвардейском районе в ДТП пострадал пешеход.
0
224
24-07-2018, 14:39
Массовое ДТП на КАД
Наверх