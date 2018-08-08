В Ленобласти мигранта подозревают в сексуальном насилии над малолетней девочкой

Днем минувшего вторника в отдел полиции в поселке Сосново, Приозерского района Ленобласти обратилась 42-летняя местная жительница. Рабочая ресторана рассказала, что несколькими часами ранее у дома 11 по улице Никитина неизвестный злоумышленник, применив физическую силу, затащил в бытовку её дочь 2012 года рождения, где совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Полицейскими по подозрению в совершенном преступлении задержан 22-летний гражданин Узбекистана, неработающий, ранее не судимый. Возбуждено уголовное дело по статье 132, часть 4 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, нем достигшего четырнадцатилетнего возраста). Мигранту грозит наказание от 12 до 20 лет лишения свободы.